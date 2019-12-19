Дело Шеремета: защита Антоненко обжаловала его арест

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Защита Андрея Антоненко, подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, обжаловала его арест. Как рассказал сайту "Сегодня" один из адвокатов арестованного, Константин Татарченко, апелляционная жалоба уже подана.

"Мы ее подали в среду, не дожидаясь полного текста решения суда. Поступили так, потому что не захотели рисковать и пропускать сроки подачи, – рассказал нам Татарченко. – Получив полный текст решения, мы теперь имеем право ее (жалобу – ред.) дополнить".

По словам адвоката, дата заседания будет назначена уже на следующей неделе.

"Что касается информации о мине, то никакой мины однозначно не было. Мы не знаем, что там изъяли. Я написал ходатайство о том, чтобы меня ознакомили с материалами, но до сих пор никакой реакции не было", – сказал нам Татарченко.

В свою очередь в Нацполиции сообщили, что боеприпас изъяли в офисе на первом этаже дома, в котором жил Антоненко вместе с женой и ее братом.

"Назначена комплексная экспертиза", – уточняют копы.

Видео: Нацполиция

Напомним, правоохранители задержали троих человек по подозрению в причастности к убийству Шеремета. Речь идет о музыканте Андрее Антоненко, кардиохирурге Юлии Кузьменко и медсестре Яне Дугарь. Антоненко и Кузьменко отправлены за решетку на время следствия, Дугарь находится под домашним арестом.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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