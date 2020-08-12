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Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил за решеткой третьего подозреваемого в убийстве

12 августа, 17:29

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В суде 12 человек готовы были взять Антоненко на поруки

Киевский апелляционный суд оставил под стражей ветерана АТО, музыканта Андрея Антоненко ("Рифмастера") проходящего в качестве подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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На заседании суда 12 августа присутствовали 12 человек, готовых взять Антоненко на поруки, сообщает 5 канал.

Напомним, днем ранее Киевский апелляционный суд отпустил под круглосуточный домашний арест кардиохирурга Юлию Кузьменко ("Лису"), также подозреваемую в причастности к убийству Шеремета.

Согласно решению суда, теперь она должна находиться дома, по месту прописки – в Гнедине (Киевская область). Она не имеет права общаться с другими фигурантами дела и обязана являться в полицию по их требованию.

Также сообщалось, что 26 мая Печерский райсуд Киева под залог в 168 тысяч гривен отпустил медсестру Яну Дугарь, также подозреваемую по делу об убийстве Шеремета.

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Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева, когда была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист скончался на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах.

Следствие подозревает в причастности к подрыву автомобиля медсестру Яну Дугарь, кардиохирурга Юлию Кузьменко и музыканта Андрея Антоненко. Все они отрицают свою вину.

Больше о деле читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Убийство Павла Шеремета: что депутаты думают о расследовании".

В начале июля 2020 года Нацполиция заявила, что дело об убийстве журналиста Павла Шеремета готово для передачи в суд.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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Источник: Сегодня

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