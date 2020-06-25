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Дело Стерненко: СБУ завершила досудебное расследование

25 июня, 13:03

Денис Беспалов Денис Беспалов

Активист напомнил, что только две недели назад ему сообщили о подозрении

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование дела по подозрению активиста Сергея Стерненко в умышленном убийстве. Об этом он сам сообщил в Fаcebook.

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"Сегодня следователь СБУ мне сообщил, что досудебное расследование по делу о моей самозащите завершено!" - написал он.

Активист напомнил, что только две недели назад ему сообщили о подозрении, "а уже сегодня (даже когда мы не успели обжаловать ни меры, ни само подозрение) "следствие" завершают и будут передавать дело в суд".

По мнению Стерненко, дело передадут в одесский суд.

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"В город, которым руководит заказчик нападения на меня", - написал он.

Стерненко также указал, что за это время не было проведено никаких следственных действий.

"Притом что, когда прокурор просил мне дать арест, он ссылался как раз на то, что есть разные риски, потому что им нужно было провести ряд следственных действий", – отметил активист.

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Он также обнародовал сообщение СБУ.

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Напомним, 24 мая 2018 года экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил о покушении на него и гибели одного из нападавших от удара ножом в живот.

11 июня 2020 года активисту вручили подозрение в умышленном убийстве. В СБУ также заявили, что расследование "дела Стерненко" давно перешло из сугубо юридической плоскости в политико-информационную.

В свою очередь Стерненко заявил, что не было убийства, а была необходимая оборона.

Суд избрал активисту меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, у здания суда, где Стерненко избирали меру пресечения, произошли столкновения полиции с людьми, которые пришли поддержать подозреваемого. В стычке досталось и народному депутату Роману Лозинскому.

Видео: Игорь Рец
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суд СБУ стерненко

Источник: Сегодня

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