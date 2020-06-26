"Демонстрация силы Украине и Европе": разведка о масштабных учениях России

Эксперты уже трубят об угрозе нападения России на Украину. Теперь и в украинской разведке подтверждают, что существует вероятность новой военной агрессии в связи с масштабными учениями "Кавказ-2020".

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Об этом рассказал во время онлайн-брифинга представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает УНИАН.

Он признает, что наращивание Россией боевого потенциала вблизи границ Украины усиливают военную угрозу нашей национальной безопасности. По его словам, в этом году на учениях Россия отработает весь комплекс мероприятий по подготовке и применению сил общего назначения. В них задействуют соединения и части южного, западного и центрального военных округов, воздушно-космических сил, военно-морского флота, воздушно-десантных войск, росгвардии и других воинских формирований РФ, также приглашены контингенты вооруженных сил 17 стран.

"Официальной темой учений определено применение группировки войск коалиции государств в интересах обеспечения военной безопасности на юго-западном стратегическом направлении … Ожидается задействование по меньшей мере 100-120 тыс. человек, 3 тыс. боевых бронированных машин – из них не менее 500 танков, 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и до 5 подводных лодок", – сказал Скибицкий.

Представитель ГУР отметил, что часть учений пройдет в приграничных с Украиной районах РФ – на полигонах Кадамовский, Кузьминский и в оккупированном Крыму, а в Черном море маневры флота.

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"На едином оперативном фоне при подготовке проведения учений "Кавказ-2020" будут осуществлены и запланированы учения Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Основная цель – проверка возможности применения подразделений вооруженных сил государств ОДКБ в военных операциях вооруженных сил России под прикрытием гуманитарных миссий. В ходе показательной фазы учений "Кавказ-2020" не исключаются демонстрационные и провокационные действия", – заявил он.

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Кроме того, Россия намерена проверить готовность к применению и регулярных войск, и местных вооруженных формирований, частных военных кампаний, гражданских и неправительственных организаций, которые объединены под единым командованием, и действуют под единым замыслом для выполнения задач на территории противника. Применение такой интегрированной группировки Кремль постоянно совершенствует в боевых действиях против Украины на Донбассе.

"Эти учения будут использованы российским руководством для демонстрации военной мощи Украине и государствам Европы. Их следует рассматривать как элемент давления на нашу страну. В настоящее время усилится информационная кампания России, в том числе с использованием украинского информационного пространства. Основная цель будет заключаться в запугивании и навязывании на всех уровнях мысли о необратимости выполнения российских требований на оккупированных территориях и способность Кремля отстаивать свои интересы с использованием военной силы", – сказал подытожил Скибицкий.

Как рассказывал недавно в комментарии сайту "Сегодня" содиректор программ внешней политики и международной безопасности Цетра Разумкова Алексей Мельник, Путин может атаковать с юга. По его словам, хозяин Кремля оказался в ситуации, когда ему нужна "маленькая победоносная война" и на первом месте у него для этого – Украина. Опасность будет исходить со стороны Крыма.

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