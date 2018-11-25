День борьбы с насилием над женщинами: каждая третья подвергалась издевательствам

В Украине ситуация усложняется из-за агрессии России на Донбассе

Согласно исследованиям, каждая третья женщина в мире подвергалась насилию – физическому, психологическому, экономическому или сексуальному, заявила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в соцсети Facebook.

"Это страшное явление существует в любой стране, не признает ни границ, ни материального достатка, национальности или культуры", – написала она.

Омбудсмен также подчеркнула, что в Украине ситуация осложняется еще и из-за военной агрессии России на Донбассе. По словам Денисовой, в условиях вооруженного конфликта количество случаев насилия в отношении женщин возрастает в разы.

"Женщины не должны молчать. Надо обращаться за правовой, медицинской, социально-психологической помощью. Терпеть насилие нельзя!", – призвала омбудсмен.

Как сообщалось, в нашей стране, за помощью к правоохранителям обращаются лишь 2% женщин, пострадавших от домашнего насилия.

Ранее сайт Сегодня" писал о выходах, которые есть у жертв домашнего насилия.

Эксперты полагают, что причина нездоровых семейных отношений кроется в пагубных общественных установках.