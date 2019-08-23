День Флага, отчет Ревы и президент Всемирного банка в Украине: топ-темы дня

В Украине отмечается День Государственного Флага. Проходят официальные мероприятия с участием первых лиц страны
Президент Всемирного банка Девид Малпасс продолжает визит в Украину. 23 августа он встретится с президентом Владимиром Зеленским. Помимо этого, он проведет встречи с министром финансов Оксаной Маркаровой, главой НБУ Яковом Смолием, мэрами, нардепами, фермерами, представителями банковского и частного сектора.
Состоится итоговая пресс-конференция министра социальной политики Андрея Ревы.
Ко Дню Независимости Украины Укрпочта презентует четыре марки из серии "Украинская вышивка – код нации" с изображением экспонатов Национального центра народной культуры "Музей Ивана Гончара".
В лондонском аэропорту Хитроу 23-24 августа запланирована масштабная забастовка сотрудников, требующих повышения заработной платы.
Днем ранее новости "Сегодня" писали о штрафах за "евробляхи" и рекорде потребительских настроений. Больше о других итогах дня 22 августа смотрите в сюжете:
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