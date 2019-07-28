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Празднование крещения Руси и Крестный ход в Киеве: все подробности онлайн

28 июля, 11:31

УПЦ МП проведет Крестный ход в субботу, а ПЦУ и УПЦ КП – в воскресенье

В Киеве в субботу и воскресенье, 27-28 июля, проходят праздничные мероприятия по случаю Дня крещения Киевской Руси и Дня памяти святого равноапостольного князя Владимира. В частности, Крестные ходы и молебны в столице проводят автокефальная Православная церковь Украины, УПЦ КП и УПЦ МП.

28 июля 

В воскресенье, 28 июля, в столице продолжатся торжества и мероприятия по случаю празднования Дня крещения Руси-Украины.

В этот день Крестный ход и торжества организованы Православной церковью Украины (ПЦУ).

Празднование началось 28 июля в 08:30 с Божественной литургии в Софийском соборе, которую провел митрополит ПЦУ Епифаний. 

С 10:30 паломники начали Крестный ход от храма Софии Киевской до памятника князю Владимиру по такому маршруту: Софийский Собор – Владимирский проезд – улица Трехсвятительская – парк Владимирская горка. Шествие завершится молебном у памятника Владимиру Крестителю.

По случаю празднования Крещения Руси Вселенский патриарх Варфоломей благословил передачу ПЦУ мощей апостола Андрея Первозванного, части Древа Креста Господнего и освященной воды Влахерненского храма Богородицы. Эти святыни будут находиться в Софии Киевской во время литургии, а затем их пронесут Крестным ходом на Владимирскую горку. 

11:11  В полиции констатируют, что торжества в Киеве проходят в спокойной атмосфере, нарушений не зафиксировано.

Но все равно – полиция ведет охрану общественного порядка в усиленном режиме.

11:10  Возле Софийского собора проходит таинство Евхаристии

11:07  Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний обратился к верующим в честь 1031-летия крещения Руси-Украины.

09:45  Ко Дню крещения Киевской Руси в столицу привезли мощи 19 святых и пять чудотворных икон. 

Люди уверены, что иконы имеют целебную силу и могут спасти от самых тяжелых болезней

08:30  Божественная литургия в Софийском соборе.



08:08  В связи с торжествами в центре Киева 28 июля будет закрыто движение всех видов транспорта и изменено движение пассажирского транспорта.

Перекроют движение на улице Владимирской (от Большой Житомирской до Ирининской), Владимирском проезде, улице Софийской, Аллы Тарасовой, Малой Житомирской, Рыльском и Михайловском переулках, улице Михайловской, Костельной, ул. Трехсвятительской, ул. Большой Житомирской (на участке от ул. Владимирской до ул. Михайловской).

27 июля

13:44. Крестный ход со святынями приуроченный ко Дню крещения Киевской Руси уже начался. Веряне идут от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры. Как сообщает журналист "Сегодня", всего в шествии принимают участие несколько тысяч человек

13:02. На Владимирской горке началось праздничное богослужение. "Сегодня" публикует фото и видео с места событий:


Видео: "Сегодня"

Видео: "Сегодня"

12:25. В Киеве на Владимирской горке люди готовятся к богослужению по случаю Дня крещения Киевской Руси и Дня памяти святого равноапостольного князя Владимира. Его возглавит предстоятель УПЦ МП блаженнейший митрополит Онуфрий. 

Отметим, ранее в Киево-Печерскую лавру прибыли святыни – мощи 19-ти святых и пять чудотворных икон Богородицы. Вечером в этот день возле Успенского собора, на площади, начнется Всенощное бдение. Святыни будут находиться в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских и доступны для поклонения всю ночь.

В воскресенье, 28 июля, в 08:00 в Киево-Печерской лавре начнется брифинг по случаю Дня крещения Руси и прославления трех новых святых. В 09:00 на площади перед Успенским собором начнется праздничная Божественная литургия. Во время богослужения верующие смогут поклониться святыням.

При этом 28 июля ПЦУ также впервые отпразднует Крещение Руси. В 8:30 в воскресенье состоится литургия на территории Софии Киевской. В 10:30 начнется Крестный ход ПЦУ от Софии Киевской через Владимирский проезд, Михайловскую площадь, улицу Трехсвятительскую в парк "Владимирская горка". Крестный ход возглавит предстоятель ПЦУ блаженнейший митрополит Епифаний. В 11:00 у памятника князю Владимиру пройдет молебен. 

УПЦ КП также проведет основные мероприятия 28 июля. В воскресенье в 10:00 во Владимирском кафедральном соборе пройдет молебен. В 12:00 вокруг этого возле этого собора начнется Крестный ход.

В Киеве связи с проведением массовых мероприятий 27 и 28 июля улицы в центре уже с самого утра перекрыты для движения транспорта. Мы уже публиковали их перечень.

Напомним, что правоохранители ожидают участия в праздничном шествии около 20 тысяч верующих

Ранее на сайте "Сегодня" вышло большое интервью с главой Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом.

Также сообщалось, что Филарет потерял канонические права архиерея в Православной церкив Украины. Филарет является архиереем ПЦУ, но не имеет канонических прав и обязанностей епархиального архиерея.


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Тег Киев, крестный ход, крещение руси

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Сегодня

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