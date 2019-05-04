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День Львова в стиле ретро: как львовяне отмечают свой праздник

4 мая, 19:35

Жители города собираются праздновать три дня – Львову исполнилось 763 года


День города льва – в стиле ретро. В праздничной колонне странные персонажи, музыканты и спортсмены. В целом – тысяча львовян в разных костюмах. Львову исполняется 763 года. И хотя дата не круглая, гуляют горожане целых три дня.

Верхом на лошадях – основатель Львова король Даниил вместе с королевой, они и возглавляют праздничную колонну, растянувшуюся на весь центр города.

"Настроение фантастическое, праздничное. И мы сегодня идем улочкам нашего старинного города. Мы идем по проспекту, мимо оперного театра и будем возвращаться на площадь Рынок", – сказал "король Данил" на коне.

Свой 763-й день рождения Львов отмечает в стиле ретро. В колонне – старые машины и велосипеды. Среди участников – странные персонажи, национальные коллективы, спортсмены и музыканты.

Что говорят житель Львова:

"Мы готовились всей семьей. И мама, и папа, и сестренка младшая и муж мой. Одалживали одежду у бабушек и у дедушек. Когда мы шли, было смешно, нас так снимали и нам было очень смешно".

"Я Пан Котский. Старый кот. Меня выгнали из дома, знаете"

"Специально ехали. Из Европы мы приехали. Очень нравится. Такие чувства, что даже плакать хочется. Гордость за свой край".

Оделись в разные костюмы около тысячи львовян. И не только здесь, в центре Львова можно почувствовать праздничную атмосферу. Художественные и культурные мероприятия проходят и в спальных районах. Праздновать львовяне будут три дня.

Львов – отличное место для весеннего уикенда. "Сегодня" предлагают вам свой список обязательных для посещения мест старинного города. Читайте подробней о главных достопримечательностях Львова.

На днях известная американская газета The Washington Post в своей статье назвала лучшие украинские города для путешествий. Американцы посоветовали путешественникам в качестве обязательных туристических локаций в Украине посетить Киев и Львов.

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Тег Львов, праздник, день города, львовяне

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