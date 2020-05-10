"Охраняет не только меня, но и других" – дети трогательно поздравили своих мам-госслужащих (фото и видео)

В Украине, как и во многих других странах, во второе воскресенье мая отмечают День матери. В этом году праздник приходится на 10 мая. Так, в соцсетях украинцы начали массово публиковать фотографии с мамами.

На странице полиции Киева опубликовали поздравление полицейским-мамам и опубликовали их фотографии с детьми.

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Также свое поздравление опубликовали дети работниц патрульной полиции. Ребята отмечают, что очень гордятся своими матерями и считают их настоящими супер-героями.

"Она охраняет от опасности не только меня, но и других деток и взрослых", - сказал сын одной из женщин-правоохранителей.

А спасатели в своем поздравлении подчеркивают, что "за каждым чрезвычайником, который спасает человеческие жизни, стоит женщина – его мать, которая воспитала его неравнодушным к чужой беде".

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Также фото с матерью из детства опубликовала заместитель председателя фракции Слуга Народу Евгения Кравчук на странице в Facebook.

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А в СБУ отметили, что молитва матери очень важна для военных.

"Молитва матери – сильнейший оберег. Для военного. Для каждого из нас. Поблагодарим сегодня всем мамам. Особенно тем, которые с нетерпением ждут сыновей и дочерей из задач! С праздником!", – написали на странице правоохранителей.

В Министерстве иностранных дел опубликовали видео с детьми матерей-дипломатов. Ребята рассказывают о своих мамах и благодарят их за все.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский поздравил женщин с Днем матери и опубликовал свои семейные фото.

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