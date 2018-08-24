День Независимости-2018: как отмечают праздник украинцы в США

Сегодня, 17:19

Главным блюдом праздничного стола стали традиционные вареники 


День Независимости Украины наши граждане празднуют не только на родине. Традиционные вареники в честь праздника лепят и в столице США Вашингтоне.

Дом семьи Алексеевич в американской столице можно узнать за несколько кварталов, ведь над дверью развевается большой украинский флаг. Валентина Алексеевич живет на две страны: полгода – с детьми и внуками в США, полгода – с мужем в Украине. Специально ко Дню Независимости семья готовится к праздничному ужину и готовит традиционные украинские вареники, а стол украшает большой букет подсолнухов.

Кроме того, уже через неделю в центре столицы Соединенных Штатов зазвучит украинская музыка. Фестивали и гуляния в честь Независимости Украины будут продолжаться до середины сентября.

Напомним, сегодня, 24 августа, Украине исполняется 27 лет, и страна празднует День Независимости.  В связи с праздником корреспонденты "Сегодня" побывали в разных городах страны и спросили в украинцев, чем они занимались 27 лет назад.

Кроме того,  журналисты "Сегодня" узнавали, чего украинцы желали друг другу в этот день. Люди желали своим соотечественникам покоя, мужества и стабильности.
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