День Независимости 2019: какая погода ждет украинцев

На Западе, в части южных областей и на Донбассе будут дожди, а на остальной территории - без осадков, но с жарой

Фото: depositphotos

В субботу, 24 августа, когда по всей стране будут отмечать День Независимости, в Украине с погодой повезет не всем – в ряде регионов прогнозируют дожди.

Как сообщается на сайте Укргидрометцентра, на западе ожидаются грозовые дожди. В частности, в Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской областях будет +24...+27 градусов. На Закарпатье тоже будет дождь, но будет довольно жарко – до +32 градусов. А вот на Волыни и в Ровенской области будет солнечно и сухо, +23...+26 градусов.

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В центре будет солнечно и жарко. В Хмельницой и Черкасской областях температура воздуха будет до +28 градусов, в Винницкой области – до +29 градусов, а в Кировоградской – до +32 градусов.

В северной части, в частности и в Киеве, будет умеренно тепло и сухо – днем до +25...+27 градусов.

На юге, по данным синоптиков, будет +30...+33 градуса. В Херсонской и Запорожской областях будут дожди с грозами при 34-градусной жаре. Осадки и жара в +32...+33 градуса будет также в Донецкой и Луганской областях.

В Полтавской и Харьковской областях будет без осадков – +28...+33 градуса, в Сумской области будет свежее – до +27 градусов.

Напомним, 23 августа украинцы отмечают один из самых важных праздников независимого государства — День флага. Полностью этот праздник называется День Государственного флага Украины.

Смотрите видео: журналисты отправились в крайние точки Украины, чтобы поднять там флаг

Этот праздник демократического государства посвящен одному из государственных символов, а именно — флагу Украины.

Ранее мы писали о том, что День Независимости и День Государственного флага "Сегодня" отметят национальным рекордом — журналисты одновременно поднимут сине-желтые флаги в шести точках Украины.

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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