День Независимости: украинцы желали друг другу безопасности и стабильности

Сегодня, 08:51

Сегоднч Украина отмечает самый важный государственный праздник


Сегодня, 24 августа, наша страна отмечает самый важный государственный праздник – День Независимости Украины-2018.

Украинцы с разных уголков страны поздравили друг друга с праздником и пожелали покоя, мужества и стабильности. 

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Киев: "Люблю свою страну, люблю свой народ!"

Черновцы: "Я пожелаю хорошего настроения".

Одесса: "Покоя, счастья, здоровья, любви!"

Киев: "Мужества, выдержать все эти изменения которые происходят, и все эти изменения которые будут. Потому что нам понадобится много сил для того, чтобы все было у нас как мы стремимся".

Мариуполь: "Стабильности, всегда хорошего настроения и свою голову на плечах".

Сумы: "Чтобы в Украине наконец закончилась война, чтобы ребята, которые защищают наш мир – вернулись домой". 

Ровно: "У нас по сути все есть, нужно только осознать, что мы можем на что-то влиять и является кузнецами своего счастья".

Мариуполь: "Чего не хватает Украине для процветания? – Добра!"

Черновцы: "Независимости ни от кого. Ни от чего, ни от каких-либо обстоятельств".

Сумы: "Чтобы был достаток в каждой семье, здоровье каждому украинцу!"

Киев: "Наверное, какой-то политической стабильности и воли".

Мариуполь: "Экономически выверенной политики, правильного использования природных ресурсов".

Киев: "Чтобы люди не ждали что кто-то им построит что-то, зайдет в квартиру и сделает ремонт в доме, городе или стране. А сами мы должны наводить порядок".

Ровно: "Прежде всего пожелала, чтобы наша власть ориентировалась на людей. Чтобы люди чувствовали себя в нашей стране безопасно, чтобы не искали лучшей жизни за границей".

Сумы: "В последние годы как никогда пришло понимание, что такое независимость. Она требует больших вложений, она нам очень дорого стоит, действительно за независимость люди отдают жизнь. Я хочу пожелать – держаться вместе".

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Ранее нашу страну с праздником поздравили Папа Римский Франциск и лидеры иностранных государств. Нашего президента и весь украинский народ с праздником поздравили Король Нидерландов Виллем-Александр, Король Швеции Карл Густав XVI, Король Бельгийцев Филипп.

Кроме того, поздравления Украина получила и от президента США Дональда Трампа. Американский лидер также рассказал, чем должна гордиться наша страна.

Напомним, из-за празднования Дня Независимости в Киеве изменится график работы метро и другого общественного транспорта. 
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"Сегодня"

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