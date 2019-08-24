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Все о праздновании Дня Независимости Украины: спецвыпуск "Сегодня" онлайн

24 августа, 18:59

Украина по-новому отметила годовщину независимости, сместив акцент с "паркета" на неофициальное отмечание праздника

/ Фото: president.gov.ua

В Украине продолжается празднование Дня Независимости. В этом году 24 августа вместо традиционного военного парада на Крещатике состоялось Шествие Достоинства. По главной улице страны прошли представители различных родов войск ВСУ, а также медики, спортсмены, учителя, дипломаты и волонтеры.

Кроме того, центре Киеве состоялся 15-тысячный Марш защитников Украины, организованный ветеранами.

Также многочисленные акции состоялись в регионах Украины. Они включали в себя фестиваль электронном музыки Ritmika и Ночной пикник, массовые шествия и концерты, арбузный фестиваль и забег в вышиванках, а также другие мероприятия.

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О том, как проходили официальные мероприятия и как отмечали праздник рядовые украинцы, смотрите в специальном выпуске "Сегодня":

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Все о праздновании Дня Независимости Украины: спецвыпуск "Сегодня" онлайн

Напомним, что в 28-ю годовщину государства безопасность граждан в День Независимости обеспечивают 13 тысяч полицейских.

Также сообщалось, что команда "Сегодня" установила национальный рекорд. Шесть журналистов одновременно подняли национальные флаги – на востоке, юге, севере, в самой высокой и самой низкой отметках Украины.

Больше смотрите в подборке новостей на сайте "Сегодня": "День Независимости: как Украина отмечает праздник".

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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