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День независимости Украины: США предупредили об опасности терактов https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B 2019-08-02T17:10:00+03:00 Украина Дипломаты напоминают: места больших скоплений людей часто становятся мишенями экстремистов

На День независимости Украины 24 августа в стране возрастает террористическая опасность.

Об этом сообщили на Facebook-странице американского посольства в Киеве, напомнив, что экстремисты наподобие "Исламского государства" часто используют праздничные периоды для "продвижения своего повестки дня и атак".

"Праздники и время в их преддверии могут стать их мишенью. Например, в августе это могут быть мусульманский праздник Ид аль-Адха (Курбан-байрам – ред.) 11-12 августа и День независимости (24 августа)", – говорится в коммюнике посольства.

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Дипломаты напомнили о том, что обычно атаки происходят в людных местах: на общественных мероприятиях, митингах, в ночных клубах и других местах большого скопления людей.

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В связи с этим посольство призывает избегать демонстраций, следить за новостями и быть особенно бдительными в местах, где много туристов.

Напомним, что в январе Госдепартамент США опубликовал ежегодный рейтинг безопасности стран, в котором Украину обозначили тревожным желтым цветом – то есть во время посещения страны иностранцам следует быть особенно осторожными.

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