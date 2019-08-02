День независимости Украины: США предупредили об опасности терактов

На День независимости Украины 24 августа в стране возрастает террористическая опасность.
Об этом сообщили на Facebook-странице американского посольства в Киеве, напомнив, что экстремисты наподобие "Исламского государства" часто используют праздничные периоды для "продвижения своего повестки дня и атак".
"Праздники и время в их преддверии могут стать их мишенью. Например, в августе это могут быть мусульманский праздник Ид аль-Адха (Курбан-байрам – ред.) 11-12 августа и День независимости (24 августа)", – говорится в коммюнике посольства.
Дипломаты напомнили о том, что обычно атаки происходят в людных местах: на общественных мероприятиях, митингах, в ночных клубах и других местах большого скопления людей.
В связи с этим посольство призывает избегать демонстраций, следить за новостями и быть особенно бдительными в местах, где много туристов.
Напомним, что в январе Госдепартамент США опубликовал ежегодный рейтинг безопасности стран, в котором Украину обозначили тревожным желтым цветом – то есть во время посещения страны иностранцам следует быть особенно осторожными.
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