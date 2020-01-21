День объятий: сколько раз в день нужно обниматься каждому украинцу

Без них сложно представить любые отношения. Они – самый теплый способ тактильного контакта. 21 января в мире отмечают День объятий. По традиции, сегодня можно обнять всех, кого угодно, даже незнакомцев. Чем полезны объятия и бывает ли их слишком много?

Они обнимаются и улыбаются. Как и 27 лет назад, когда их история только начиналась. Татьяна и Джамал говорят, что без нежности и внимания жить не умеют.

"Это очень важно, потому что ты чувствуешь человека, который с тобой рядом. Иногда обычного прикосновения достаточно, чтобы понять настроение, психологическое состояние, эмоциональность какую-то. Поэтому это обязательно, я считаю, объятия должны присутствовать всю жизнь, несмотря на то, сколько лет люди прожили вместе", – отмечает Татьяна Демченко, жительница Киева.

Объятия ежедневно и немного юмора – вот такой рецепт этого счастливого брака.

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Обниматься ежедневно советуют и психологи. Ведь во время близости в организме выделяется так называемый гормон любви окситоцин – объясняет Александра Сидоренко, психологиня:

"Если выделяется этот гормон, то мы относимся друг к другу лучше. Мы чувствуем счастье. Вместе с этим гормоном выделяются другие вещества. Выбрасываются в кровь нейромедиаторы, дают нам ощущение эйфории".

Держите друг друга в объятиях не менее 20 секунд. Иначе связь и взаимность не успеют наладиться.

"Человеку для того, чтобы выжить, надо не менее 4 объятий в день. Для того, чтобы чувствовать себя в комфорте, в безопасности, ему надо 8 объятий в день. И если на хочет расти и чувствовать собственное достоинство – не менее 12 объятий в день", – говорит наш эксперт.

А вот американский исследователь Пол Зак рекомендует обниматься не менее 8 раз в день для того, чтобы чувствовать себя счастливым.

Напомним, в прошлом году даже в зоопарке Киева провели День объятий. В столичном зоопарке в этот день показали, что и животные очень любят обниматься. Это с удовольствием делают львы, еноты, лошади и мартышки.

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