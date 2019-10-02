День ответственного потребления объединил крупнейших пивоваров Украины

Алкогольные напитки, их потребление, являются элементом мировой культуры и традиций. Однако то, что позволено взрослому, сформировавшемуся человеку, недопустимо для подростка. И, тем более, для ребенка. Поэтому общество создает определенные, вполне обоснованные, правила продажи и потребления алкогольных напитков.

Осознавая свою ответственность перед обществом, крупнейшие пивоваренные компании мира инициировали проведение Всемирного дня ответственного потребления пива (Global Beer Responsible Day). Каждый год в определенный день тысячи волонтеров и активистов во всех странах посещают торговые заведения и популяризуют среди продавцов культуру ответственного потребления пива. Вот уже несколько лет как украинские пивовары воплощают в жизнь опыт зарубежных коллег. В наших условиях инициаторы сфокусировались на проблеме потребления алкоголя подростками. А именно на недопустимости продажи алкоголя несовершеннолетним.

Более пяти лет AB InBev Efes Украина и Carlsberg Ukraine рассказывают продавцам и потребителям о важности контроля продажи алкоголя несовершеннолетним. Сотрудники компании разъясняют правила проверки документов и последствия, к которым ведут нарушения законодательства.

Традиция проведения Всемирного дня ответственного потребления пива была продолжена и в этом году. 27 сентября, несмотря на сырую погоду, представители пивоваренных компаний посетили торговые точки, в ассортименте которых присутствует их продукция. Вместе с рядовыми сотрудниками в проведении акции приняли участие и топ-менеджеры компаний. Совместно они рассказывали продавцам о Дне ответственного потребления пива и недопустимости продажи алкоголя несовершеннолетним, вручали сувениры.

В этот день пивоваренные компании перестают быть конкурентами на рынке. Они объединяют усилия ради общей цели. И делают это с большим размахом. 27 сентября представители AB InBev Efes Украина посетили 22 тыс. торговых точек в 35 городах страны, пообщались с 1620 продавцами. А более чем тысяча сотрудников Carlsberg Ukraine покрыла около 20 тыс. торговых точек по всей Украине.

Журналист "Сегодня" встретился и пообщался с представителями пивоваров, которые приняли участие в акции.

С командой AB InBev Efes Украина встретились в типичном магазинчике, где основная клиентура – жители ближайших домов. Продавцы воспринимают неожиданный визит вполне дружелюбно, с пониманием. В глазах – ни капли настороженности. Улыбаются, охотно отвечают на вопросы. Подаренная наклейка мгновенно находит свое место возле кассы. Из разговора с персоналом становится понятно: запрет на продажу алкоголя детям и подросткам они воспринимают как нечто само собой разумеющееся.

"Для нас принципиально важно, чтобы дети не имели возможности купить алкоголь. Здесь не может быть никаких послаблений или двусмысленных толкований. Мы как социально ответственная компания работаем над этим уже десять лет постоянно и ежедневно. Но только наших стараний явно недостаточно. Нужна целенаправленная работа всего общества. Должна быть ответственность продавцов, не просто боящихся наказания за нарушение законодательства, но и понимающих оправданность запрета. Нужно неравнодушное отношение других покупателей, которые обращали бы внимание на то, кому продавцы продают алкоголь. Вместе мы достигнем успеха", – считает исполняющий обязанности генерального директора AB InBev Efes Украина Денис Хренов.

Представителей команды Carlsberg Ukraine мы встретили в торговой точке, неподалеку от которой расположены несколько вузов и колледжей. Молодые лица встречаются среди прохожих через одного. Но и здесь отношение продавцов ничем не отличается от того, что мы видели ранее.

Кстати, не только продавцы, но и покупатели с одобрением относятся к идее пропаганды ответственного потребления, выражают поддержку участникам акции.

"Для нас ответственное потребление – часть глобальной стратегии компании, одной из составляющих которой является "0% безответственного потребления пива". Поэтому сегодня, в День ответственного потребления пива, мы в очередной раз вышли в торговые точки, чтобы напомнить продавцам о недопустимости продажи алкоголя несовершеннолетним. Однако, по моим наблюдениям, ситуация в обществе явно меняется к лучшему. В этом году во многих точках продажи, где побывали наши представители, продавцы воспринимают запрет на продажу алкоголя детям как абсолютно естественный. Я искренне верю, что и наша разъяснительная работа помогла. В дальнейшем хочется, чтобы у нас в стране прижилась прекрасная европейская практика проверять документы при продаже алкоголя. Неважно, сколько тебе лет и на сколько ты выглядишь, хочешь купить пиво – покажи паспорт", – говорит генеральный директор Carlsberg Ukraine Евгений Шевченко.

Важно отметить, что со стороны пивоваренных компаний ответственный подход к продаже и потреблению пива не ограничивается разовой акцией на протяжении года. Используются все доступные возможности. Учитывая влияние на общество социальных сетей, в 2018 году компании Carlsberg Ukraine и AB InBev Efes Украина создали в Facebook совместный социальный проект "Чек-лист для батьків #будьмо_відповідальні". Здесь можно получить практические рекомендации, как выстроить доверительные отношения в семье в сфере алкоголя, что следует воспринимать как тревожные сигналы и как реагировать на них. А в 2019 году в рамках проекта стал доступен специализированный онлайн-тест. В его создании приняли участие психологи Наталья Холоденко и Марта Прыриз. Ответив на вопросы теста, родители могли выяснить, насколько правильно они понимают и, соответственно, доносят до своих несовершеннолетних детей правила обращения с алкогольными напитками.

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