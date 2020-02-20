День памяти Героев Небесной сотни: кто и как сейчас расследует дела Майдана

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Трагические дни Революции Достоинства вспоминают по всей Украине. Во время противостояния между силовиками и протестующими с 18 по 21 февраля 2014 года погибли около ста человек. Это официальные данные Министерства здравоохранения. Массовыми убийства в центре Киева произошли именно в эти дни. Кто и как сейчас расследует "дела Майдана"?

18 февраля 2014 года Тамара Швец помнит буквально по минутам. В тот день на Майдане от пули погиб ее муж Виктор.

"Я с самого утра смотрела телевизор, эти побоища, которые происходили на Грушевского, на Садовой. Я говорю: "Витя, людей убивают, а мы дома сидим". Он молча пообедал. А потом стоит так в дверном проеме, одетый. Говорю: "Ты куда?". Отвечает: "на Майдан", – вспоминает вдова Героя Небесной Сотни Виктора Швеца.

Его убийство расследуют до сих пор. "Делами Майдана" все эти годы занималось Управление специальных расследований Генпрокуратуры. Впрочем...

Алексей Донской, прокурор Офиса генерального прокурора:

"На сегодняшний день, приговоров, мы признаем, совсем немного. Признано виновными 20 человек. В то же время, в суд направлено 86 обвинительных актов по 184 людям".

В прошлом году более сорока "дел Майдана" Офис генпрокурора передал Государственному бюро расследований. И хотя все материалы дела там еще не получили, в Бюро уже делятся первыми результатами.

Александр Чорноблацький, следователь Государственного бюро расследований:

"Убийство журналиста Василия Сергиенко. Это уголовное производство направлено уже в суд для рассмотрения по существу. Также нами завершено досудебное расследование в отношении судьи Днепровского районного суда, который незаконно выбирал меры о содержании под стражей".

Родственники Героев Небесной Сотни утверждают, что сейчас следователи общаются с ними активно. Поэтому надеются, что расследование ускорится и будет объективным.

Юрий Аксенин, глава ОО "Семья Героев Небесной Сотни" и сын Героя Небесной Сотни Василия Аксенина:

"Я предыдущие пять лет не был ни разу допрошен в качестве потерпевшего. Только сейчас появился интерес, сейчас налажена коммуникация как с ГБР, так и с Офисом генпрокурора, мы ввели ежемесячный отчет о проделанных действиях".

Рассмотрение дел о массовых расстрелах на Майдане суд продолжит 17 марта. Впрочем, многие родственники Героев уже не дожили до приговоров убийцам.

В годовщину расстрелов на Майдане сайт "Сегодня" попросил народных депутатов, принимавших участие в Революции Достоинства, поделиться даже не историями, а, скорее эмоциями или осмыслением случившегося шесть лет назад. Политики рассказали о своем участии в Майдане.

Смотрите также видео, как нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский в сессионном зале отказался стоя почтить память Героев Небесной сотни:

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Видео: facebook.com/babaandkit

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