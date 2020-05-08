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  1. Последние новости Украины

День памяти или День победы: какая дата ближе для украинцев – результаты исследования

8 мая, 21:35

Екатерина Степаненко

Только каждый пятый украинец уже привык чествовать павших во Второй мировой войне вместе с Европой

Победа одна, а даты – две: 8 мая – День памяти и примирения, 9 мая – День победы над нацизмом. В Украине на государственном уровне отмечают обе даты. Но какая из них ближе и предпочтительнее для украинцев?

По данным нового опроса общего исследовательского проекта телеканала "Украина" и компании "Градус", преобладает мнение, что в мае стоит отмечать только День победы над нацизмом, как это было принято в Советском союзе, а именно 9 числа. И только каждый пятый считает, чествовать павших в войне надо вместе с остальными европейскими странами участницами Второй мировой войны – 8 мая.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как отмечают День памяти и примирения на карантине разные регионы нашей страны. Так имена погибших появятся на здании горсовета в Днепре, а в Мариуполе пройдет автопробег.

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Напомним, "Градус здоровья Украины. Обратная связь" – это совместный проект сайта "Сегодня" и исследовательской компании "Градус". Основная цель – получать информацию из первых уст. Мнение каждого из вас важно! Устанавливайте приложение "Градус" (в Google Play или App Store) на телефон и проходите регулярные опросы. Мы уверены, что объективная информация – это шаг к успешному преодолению коронавируса. Результаты опросов смотрите на сайте "Сегодня"и в эфире новостей "Сегодня" на телеканале "Украина".

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украинцы День победы исследование день памяти Градус здоровья Украины

Источник: Сегодня

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