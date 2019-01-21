День памяти "киборгов": как в аэропортах Украины почтили память защитников ДАП

Военные, прошедшие черед ад боев, вспоминали, как теряли своих побратимов, а для них сыграли военные оркестры

День памяти "киборгов": как в аэропортах Украины почтили память защитников ДАП 2019-01-21T17:58:00+02:00 Украина Военные, прошедшие черед ад боев, вспоминали, как теряли своих побратимов, а для них сыграли военные оркестры

В Украине вспоминают защитников Донецкого аэропорта. 242 дня они мужественно держали оборону аэродрома. Сегодня в девяти аэропортах в знак памяти играли военные оркестры.

В "Борисполе" почтили память защитников Донецкого аэропорта. На территории одного из терминалов аэропорта устроили тематическое действо с участием оркестров Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Мировые хиты звучат и в холле Международного аэропорта "Львов", а в самом городе тех "киборгов", которые выжили, снимали фотомастера.

Тарас Колодий – один из тех, кто из Донецкого аэропорта попал в плен к боевикам. Пленником был почти 700 дней. Два года назад съемочная группа "Сегодня" вместе с родными и друзьями Тараса встречала его из плена.

В фотопроекте "Несокрушимые "киборги" принимают участие двадцать ДАПа. Неумело, но позируют на профессиональные камеры. Говорят, еще труднее вспоминать оборону Донецкого аэропорта.

"Там и танки шли, я был противотанкист. Мы из ПТУРа стреляли. За день 20 ракет выпускали. А последний раз, 23-го, я был ранен, напарник погиб", – вспоминает "киборг" Андрей Сенченко.

На дне памяти наших "киборгов" в Днепре защитник Донецкого аэропорта Станислав Давыденко. Ушел на войну добровольцем. В составе отряда "Правого сектора" в сентябре попал на позиции в Пески. Держал оборону аэропорта, пока не получил ранение.

"В аэропорту, когда начались бои такие, ожесточенные, для некоторых и неделя казалась годом. Смерть друзей, смерть братьев. Вот просто осознание того, что ты не можешь ничем помочь этому человеку, зная, что он умирает. Вот этот страх, страх потери", – рассказал он.

В харьковском аэропорту в честь "киборгов" играет сборный оркестр Академии Нацгвардии и Университета воздушных сил.

Напомним, бои между украинскими войсками и пророссийскими боевиками за Донецкий аэропорт шли с 26 мая 2014 года до 21 января 2015 года. 18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала ДАП погибли 58 "киборгов". Когда здания обоих терминалов было практически полностью разрушены, 21 января 2015 года, командование АТО приняло решение отвести бойцов ВСУ – этот объект был полностью разрушен и не пригоден для обороны.

Во время операции по освобождению нового терминала 26 мая 2014 года не погиб ни один украинский военный. Потери боевиков так называемой "ДНР" составляли примерно 100 человек, среди них оказалось 33 выходца из России.

В целом, оборона Донецкого аэропорта украинской армией продолжалась 242 дня, а отважных и несокрушимых защитников аэропорта назвали "киборгами". Защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 бойцов.

Читайте в материале "Сегодня" подробней, как "киборги" защищали Донецкий аэропорт.

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