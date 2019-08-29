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День памяти защитников Украины: колокол памяти ударил 223 раза

29 августа, 16:21

Каждый удар колокола символизирует воина, погибшего в войне на Донбассе

В День памяти защитников Украины, который недавно был учрежден президентом Владимиром Зеленским, колокол памяти у Министерства обороны ударил 223 раза.

Напомним, что каждый удар символизирует воина, погибшего в этот день в боях на Донбассе.

Об учреждении памятного дня 29 августа президент Владимир Зеленский заявил во время выступления на торжествах ко Дню Независимости Украины.

"С целью достойного чествования памяти погибших украинских военнослужащих и участников добровольческих формирований мной подписан указ об учреждении Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, за суверенитет и территориальную целостность Украины, и отмечании его ежегодно 29 августа", – сказал он на Майдане Незалежности.

Стоит добавить, что эта дата была выбрана неслучайно – в 2014 году именно 29 августа россияне под Иловайском вероломно расстреляли колонны украинских военных, которые выходили по "зеленым коридорам". Только по официальным данным, при выходе из окружения погибли 366 украинских воинов, 429 получили ранения, сотни – попали в плен. Свыше 150 человек до сих пор официально считаются пропавшими без вести.

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Источник: Сегодня

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