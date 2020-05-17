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  1. Последние новости Украины

День памяти жертв политических репрессий: кого Украина чествует 17 мая

17 мая, 07:00

Игорь Тимофеев

В воскресенье вспоминают 82-ю годовщину Большого террора

Ежегодно в третье воскресенье мая, согласно президентскому указу 2007 года, в Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий. В 2020-м он пришелся на 17 мая, когда вспоминается 83-я годовщина начала Большого террора.

Обычно в этот день проходят траурные акции и памятные мероприятия (митинги, возложения венков и цветов к памятникам репрессированным, "уроки памяти" в учебных заведениях и т.д.), посвященные памяти людей, погибших и пострадавших в ходе политических репрессий.

Но в связи с карантинными мерами, введенными для борьбы с пандемией коронавируса, в этом году массовых мероприятий в Украине не будет. В то же время ожидается обращение ведущих политиков к украинцам, а также возложение цветов к местам массовых захоронений жертв тоталитарного режима.

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Большой террор – масштабная кампания массовых репрессий граждан, развернутая в СССР в 1937-1938 гг. по инициативе руководства СССР и лично Иосифа Сталина для ликвидации реальных и потенциальных политических оппонентов, запугивания населения, изменения национальной и социальной структуры общества.

Быковнянское захоронение жертв сталинских репрессий под Киевом является одним из крупнейших на территории Украины. В настоящее время установлены имена более 19 тыс. расстрелянных граждан.

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Другие места массовых захоронений жертв Большого террора политических репрессий 1937-1938 гг.: Рутченково поле (Донецк), район Парка культуры и отдыха (Винница), Пятихатки (Харьков), Католическое кладбище (Умань), Еврейское кладбище (Черкассы), село Халявин (Черниговская обл.), Второе христианское кладбище (Одесса), 9-й км Запорожского шоссе (Днепр). В Западной Украине после 1939 года также появились места массовых захоронений, в частности, урочище Демьянов Лаз (Ивано-Франковск), урочище Салина (Львовская область), Тюрьма на Лонцкого (Львов).

Напомним, в мае 2019-го тогдашний президент Петр Порошенко подписал указ о назначении незаконно удерживаемым в РФ политзаключенным государственных стипендий им. Левка Лукьяненко на период содержания и в течение одного года.

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Тем временем Россия продолжает репрессии против десятков крымских татар в аннексированном Крыму:

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репрессии быковня День памяти жертв политических репрессий

Источник: Сегодня

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