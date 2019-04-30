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Вы первыми приняли удар врага, ваш вклад бесценен: Порошенко поздравил пограничников с праздником

30 апреля, 09:03

Отмечается 101-а годовщина украинского пограничного ведомства

Фото: ГПСУ

Во вторник, 30 апреля, в Украине отмечается День пограничника.

Профессиональный праздник пограничников Украины установлен указом Президента в 2018 году "с целью чествования мужества и героизма защитников государственной границы Украины, учитывая вклад пограничников в борьбу за независимость Украины".

В то же время сегодня отмечается 101-а годовщина украинского пограничного ведомства, указали в Госпогранслужбе.

Отметим, что президент Украины Петр Порошенко уже поздравил пограничников с профессиональным праздником.

"В 2014 году наши пограничники первыми приняли yдар диверсионных групп, которые прошли на территорию Украины, и вступили в ожесточенную борьбy с врагом. Именно пограничники стали символом чести, мужества и патриотизма, готовыми в любое время встать на защиту Родины. Спасибо за вашу нелегкую службу!" – написал Порошенко в своем поздравлении.

Кроме того, пограничников поздравил уже и глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

"Украинская власть, гражданское общество осознают, что надежная охрана государственной границы зависит не только от наличия современного оружия и техники, а прежде всего от людей, от всех вас, вашей профессиональности, готовности и решимости защищать Родину. Убежден, граница всегда была, есть и будет бесценным атрибутом и надежным щитом нашего государства, а пограничники – ее элитой", – отметил Парубий и пожелал всем пограничниками здоровья и счастья в семьях.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с праздником Воскресения Христова одним из первых.

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Тег поздравления, пограничник, день пограничника

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