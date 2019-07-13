День рождения Сенцова: Украина требует от России освободить политузника

13 июля Олегу Сенцову исполнилось 43 года

Фото из открытых источников.

Незаконно осужденному в России режиссеру Олегу Сенцову сегодня, 13 июля, исполнилось 43 года. МИД Украины выразил свою поддержку и вновь потребовал освободить его.

"Сегодня украинский кинорежиссер Олег Сенцов отмечает 43 день рождения. Он находится в российской тюрьме уже шесть лет, незаконно задержан и осужден. Мы поддерживаем Олега, повторяем требование освободить его", – говорится в сообщении МИД Украины в Twitter.

Кроме того, посольство США в Украине приветствовало мужество Сенцова.

"Сегодня наши мысли вместе с Олегом Сенцовым, который проводит свой день рождения в заключении в России. Мы приветствуем мужество и решительность Сенцова и присоединяемся к народу Украины, призывая Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных", – говорится на странице посольства.

Напомним, журналисты "Сегодня" встретились с сестрой политзаключенного Натальей Каплан, чтобы узнать, что делается для освобождения украинского режиссерасейчас.

Кроме этого, сестра Сенцова назвала единственную возможность освобождения режиссера. Она считает, что незаконно приговоренного к 20 годам тюрьмы по сфабрикованному делу о терроризме Олега Сенцова можно освободить из российской тюрьмы только в результате обмена на российского журналиста Кирилла Вышинского, обвиняемого в Украине в государственной измене.

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