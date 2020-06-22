День скорби и памяти: украинцы вспоминают погибших во Второй мировой войне

От восьми до десяти миллионов украинцев погибло во Второй мировой войне. Это самые большие человеческие потери среди всех стран мира. И 22 июня в День скорби и памяти украинцы чествуют их жертву. Именно в этот день 79 лет назад нацистская Германия напала на СССР. Тогда, в четыре часа утра, нацистские самолеты сбросили первые бомбы на Киев.

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Отчаянные бои продолжались на территории Украины больше трех лет. И за это время оккупанты уничтожили более 700 наших городов и поселений. А еще более 30 тысяч сел.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что президент Зеленский сделал заявление по Второй мировой войне. Глава государства на своей странице в Facebook напомнил страшную цифру потерь украинского народа во время войны.

Также стоит отметить, что в конце января во время мероприятий в Польше, посвященных памяти жертв Холокоста, Зеленский сказал: "Польша и польский народ первыми почувствовали на себе преступный сговор тоталитарных режимов (имея ввиду СССР и нацистскую Германию). Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста". Этими словами Зеленский разозлил россиян. В Москве это заявление назвали оскорбительным, а некоторые политики говорили, что украинский лидер поставил крест на перспективах улучшения отношений между Россией и Украиной.

А недавно президент РФ Владимир Путин ответил Зеленскому за сравнение СССР с нацистской Германией.

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