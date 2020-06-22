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День скорби и памяти: украинцы вспоминают погибших во Второй мировой войне

22 июня, 12:59

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

Украина понесла самые большие человеческие потери среди всех стран мира

От восьми до десяти миллионов украинцев погибло во Второй мировой войне. Это самые большие человеческие потери среди всех стран мира. И 22 июня в День скорби и памяти украинцы чествуют их жертву. Именно в этот день 79 лет назад нацистская Германия напала на СССР. Тогда, в четыре часа утра, нацистские самолеты сбросили первые бомбы на Киев.

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Отчаянные бои продолжались на территории Украины больше трех лет. И за это время оккупанты уничтожили более 700 наших городов и поселений. А еще более 30 тысяч сел.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что президент Зеленский сделал заявление по Второй мировой войне. Глава государства на своей странице в Facebook напомнил страшную цифру потерь украинского народа во время войны.

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Также стоит отметить, что в конце января во время мероприятий в Польше, посвященных памяти жертв Холокоста, Зеленский сказал: "Польша и польский народ первыми почувствовали на себе преступный сговор тоталитарных режимов (имея ввиду СССР и нацистскую Германию). Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста". Этими словами Зеленский разозлил россиян. В Москве это заявление назвали оскорбительным, а некоторые политики говорили, что украинский лидер поставил крест на перспективах улучшения отношений между Россией и Украиной.

А недавно президент РФ Владимир Путин ответил Зеленскому за сравнение СССР с нацистской Германией.

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день скорби вторая мировая война

Источник: Сегодня

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