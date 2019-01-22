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Как отметили День Соборности в Киеве: фото и видео с моста Патона

Сегодня, 19:54

Сотни киевлян пришли на акцию, символизирующую объединение Украины

Фото: Анастасия Лесык, Сегодня
Как отметили День Соборности в Киеве: фото и видео с моста Патона //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/72c/c6a/5c472cc6a271b.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/72c/c6a/5c472cc6a271b.jpg Украина Сотни киевлян пришли на акцию, символизирующую объединение Украины

В Киеве отмечают День Соборности. Сто лет назад, 22 января 1919 года, был провозглашен акт, объединивший две части современной Украины – УНР и ЗУНР.

Фото: Мила Князьская-Ханова, Segodnya.ua

В честь исторического события в столице прошла традиционная акция на мосту Патона: сотни киевлян соединили берега Днепра, растянув украинский флаг.

Точное количество участников неизвестно, однако люди заполонили тротуар вдоль всего моста.

Фото: Мила Князьская-Ханова, Segodnya.ua

Рано утром две колонны выдвинулись навстречу друг другу, чтобы встретиться на средине моста. Это символизирует объединение Украины.

Фото: Мила Князьская-Ханова, Segodnya.ua

Шествия возглавили барабанщики в костюмах армий времен УНР и ЗУНР. В акции приняли участие студенты киевских вузов, сотрудники офисов и пенсионеры. Многие пришли с национальной символикой и в вышиванках.

Фото: Мила Князьская-Ханова, Segodnya.ua

Во время акции почтили память Сергея Нигояна, погибшего 22 января в центре Киева во время Революции Достоинства, а также провели бесшумный "салют": на мосту зажгли шашки с желтым и синим дымом.

Фото: Мила Князьская-Ханова, Segodnya.ua

За общественным порядком присматривали несколько полицейских. Движение по мосту Патона не перекрывали, однако в первой полосе, соседствующей с тротуаром, неспешно следовал патрульный автомобиль.

Фото: Анастасия Лесык, Segodnya.ua

Напомним, президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем Соборности. Акт воссоединения УНР и ЗУНР, по мнению главы государства, стал одной из исторических основ Акта провозглашения независимости Украины.

Как известно, официальный государственный статус День соборности Украины получил в 1999 году после соответствующего указа президента страны Леонида Кучмы. Но и до этого украинцы проводили памятные акции в этот день. Самый яркий пример – 21 января 1990 года, когда жители многих населенных пунктов, взявшись за руки, создали живую непрерывную цепь от Киева до Львова.

Киев, фото, видео, мост патона, день соборности, флаг украины

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АВТОРЫ:

Людмила Князьская-Ханова , Анастасия Лесык

Источник:

Сегодня

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