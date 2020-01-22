День Соборности: "Живая цепь" соединяет берега Днепра, онлайн-трансляция

По всей стране пройдут массовые мероприятия: "цепи единения" и другие флешмобы

День Соборности Украины Фото из открытых источников

В среду, 22 января, в Украине отмечают День Соборности как напоминание о провозглашении Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

Одним из элементов сегодняшнего празднования станет разворачивание огромных сине-желтых национальных флагов на мосту Патона в Киеве и символическое соединение двух берегов Днепра. Две колонны участников флешмоба будут двигаться навстречу друг другу. Правобережная колонна будет символизировать ЗУНР, левобережная – УНР.

Сайт "Сегодня" следит за ходом торжественных мероприятий и ведет онлайн-трансляцию :

В наше время в День Соборности Украины во многих городах традиционно организуются мероприятия, нацеленные на демонстрацию стремления граждан к единству и целостности нашей страны. Например, проводятся факельные шествия, возложение цветов к памятникам Тарасу Шевченко и других выдающихся деятелей и борцов за независимость Украины.

Но главной традицией на День Соборности, укрепившейся в конце ХХ века, стало появление "живой цепи", состоящей из людей с украинской символикой. Люди берутся за руки и растягиваются, как живая цепочка, по улицам родного города, и даже за его пределами, между городами, по мостам через реки, соединяя берега и символизируя единство разных регионов Украины.

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Планируется, что в 2020-м году праздничные мероприятия охватят всю Украины – от востока до запада, от севера до юга.

В Одессе вечером тысячи людей создадут живую "Цепь единства" и зажгут праздничные свечи.

В Днепре , кроме "Цепи единства", которая соединит два берега реки Днепр, курсанты университета МВД проведут флешмоб – выстроятся в карту Украины, внутри которой будет биться "живое сердце".

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В Запорожье запланирован автопробег по городу и митинг, кроме того, с 14:00 до 15:00 будут бесплатно пускать на ледовый каток тех, кто придет кататься с государственным флагом.

В Кропивницком молодежь проведет флешмоб и выстроится в гигантский "тризуб".

Во Львове запланировано возложение цветов и праздничное вече.

В Ужгороде 100-метровым флагом Украины объединят две набережные, раскинувшиеся на обеих сторонах реки Уж.

Напомним, президент Владимир Зеленский уже поздравил украинцев с Днем Соборности и напомнил: "Чтобы быть сильными, нужно стать едиными. Чтобы стать едиными, надо быть сильными".

А тем временем напомним, как Украина отметила 100-летие Дня Соборности в 2019-м.

Все подробности в спецтеме День соборности Украины

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