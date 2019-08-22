День Украинца в США: ассистент Микки Рурка растит на балконе украинские цветы

Дмитрий Корнейчук помогает голливудской звезде организовывать встречи и съемки, но не забывает о своей родине

В новый праздник, День Украинца, созданный по инициативе журналистов "Сегодня" и канала "Украина", мы рассказываем о том, как живется украинцам по всему миру.

Одна из команд "Сегодня" встретилась с выходцами из Украины в США, где проживает более миллиона украинцев. У каждого из них своя история. Но некоторые из соотечественников достигли успеха, где это не получилось сделать местным.

"Сегодня" выехали в Лос-Анджелес, на Голливудские холмы, где встретились с украинцем, работающим помощником голливудской звезды.

На часах – шесть утра, а Дмитрий Корнейчук уже на ногах. Спешно варит кофе и спешит на работу. Ему 37. Родом из Николаева, по образованию педагог – учитель английского. С трепетом вспоминает преподавательский опыт.

"Исправлял, чтобы поднять им балл, ниже тройки, даже тройки у меня никто не получал", – вспоминает Дмитрий Корнейчук.

Дмитрий получил, как говорит сам, работу мечты. После переезда в Лос-Анджелес несколько месяцев искал подработку, пока однажды вечером не прозвучал звонок. Звонил знакомый.

"Он начинает задавать вопросы: как я отношусь к животным, люблю ли я собак, умею ли водить машину? Говорит: мой знакомый ищет себе ассистента. На следующий день мы едем в Беверли Хиллз, останавливаемся возле огромного дома. И тут я понял, что не спросил даже, к кому я еду и чем этот человек занимается. Товарищ мой произнес это так быстро, что мне послышалось "микрохирург". Я говорю – что? Он говорит – актер Микки Рурк", – вспомнил ассистент знаменитости Дмитрий Корнейчук.

Тандему голливудского актера и его украинскому помощнику уже пять лет. Неудивительно, что в квартире нашего героя куча звездного реквизита. Например – шляпы Микки Рурка.

Составить график, договориться о встрече и съемке: это лишь несколько пунктов из перечня обязанностей Дмитрия.

"Я проверяю электронную почту, отвечаю на телефонные звонки, договариваюсь о встречах, езжу с ним, мы ездим вместе в спортзал", – рассказывает ассистент Микки Рурка Дмитрий Корнейчук.

Через час Микки Рурк должен быть на ринге, "Сегодня" едут туда вместе с Дмитрием. Вскоре подъезжает и сам Рурк. В разговоре с "Сегодня" голливудская звезда признается: без своего украинского помощника теперь – никак!

"Он хороший парень, который изменил мою жизнь к лучшему. Доверяю ему все секреты. А еще он хороший водитель, а вот готовит так себе – 50 на 50", – говорит голливудский актер Микки Рурк.

"Надо будет сварить Рурку гречневой каши", – шутит Дмитрий.

Сам украинец любит гречку, поэтому держит в доме несколько пачек украинской крупы. А на балконе сделал маленький огород.

"Вот это моя дача, это моя грядка, я даже перец выращиваю здесь, на балконе. И я посадил цветок, вот такие вот васильки, родные, украинские, которые не встретишь здесь нигде", – говорит украинец Дмитрий Корнейчук.

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