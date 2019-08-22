День украинца: жители разных городов страны рассказали, как проходит их обычный день

Корреспонденты «Сегодня» поговорили с украинцами из разных регионов об их повседневной жизни

Накануне праздников по случаю Дня государственного флага и Дня Независимости, программа "Сегодня" учредила дату, которой пока нет в официальном календаре, – День украинца.

Если рассмотреть один день из жизни среднестатистического украинца, можно узнать много интересных фактов. К примеру, каждый из нас, как и большинство людей в мире, спит по 7 часов 15 минут. В течение дня выпивает одну чашку кофе или трижды пьет чай. На пище украинцы экономят — ежедневно тратят около восьмидесяти гривен. На работе проводят в среднем по 8 часов и за один трудодень зарабатывают в среднем 500 гривен.

Кроме того, украинцы очень любят смартфоны и не ограничивают себя в интернете. Со своими гаджетами ежедневно в среднем мы проводим 130 минут. Зато телевизор включаем все реже — на просмотр программ тратим 1,5 часа в сутки.

"Сегодня" расспросили об обычном дне украинцев в разных городах нашей страны.

"С пяти утра я на ногах. Работаю в школе поваром. Деткам варю кушать, свою работу люблю. Сегодня съездила на дачу. Ну, что еще? Телевизор смотрю. Болею за Украину, за все, что делается в стране. Это моя любимая передача – новости", – рассказала нам жительница Черкасс.

"Это мой привычный день. Я сейчас на работе. Работаю водителем. Дорога тяжелая. Дорог почте нет. Если взять Смелу, то вообще там нет дороги. Дома внуки, дети. Внуки – это хорошее дело. Это наше будущее", – рассказал нам еще один житель Черкасс.

"Наш день? У нас – отпуск. Мы отдыхаем, как видите, – фонтаны, парки. Пока наш папа работает, мы отдыхаем", – рассказала "Сегодня" жительница Львова.

"Я работаю с девяти утра до двух-трех ночи. Я адвокат. Если работа тебе доставляет удовольствие, это не усталость. После такой работы опять думаю о работе, о том, что буду утром делать. Чтобы отдохнуть, стараюсь в спортзал ходить", – рассказал "Сегодня" юрист из Харькова.

"Сегодня я сделала плановое УЗИ. И забрала старшего ребенка из садика. Вот и весь мой день сейчас. Ожидаю ребенка. В первый раз было страшно, потому что не знала, как это. А сейчас страшно, потому что знаю. Но все равно ждем, когда появится", – рассказала нам женщина в Черкассах.

"Я военнослужащий. Приехал в ​​короткий отпуск домой. К родным. Я стараюсь ездить и к бабушке и маме, потому что нормально питаться у военных получается совсем редко. Я, как видите, не такой сильный мужик, парень, стараюсь набраться сил, потому что в будущем по работе они мне должны пригодиться", – поделился своими мыслями военный, которого "Сегодня" встретили в Черкассах.

"Мой день проходит хорошо. Вот внук мой. Позавтракали, пошли гулять. Парк – очень хорошо Родители работают. Сейчас трудно зарабатываются деньги, работают много. А у бабушки времени много, и я его посвящаю внуку", – рассказала нам женщина в Харькове.

"Жена, к сожалению, болеет. Как проходит мой день? Делаю завтрак себе, завтрак жене, потом по магазинам. Приходишь – то и то, то аптеки, и целый день так. Вот канал "Украина" хорошие сериалы показывает вечером, такие – по душе, скажем так. Смотрим", – рассказал житель Харькова.

"Я приехала сейчас в Украину, потому что я работаю за рубежом. Подошла к филармонии, посмотрела программу, 22 августа будет симфонический оркестр, на который я хочу сходить с мамой. А так я смотрю все, мне все интересно, потому что город меняется, и хочется видеть его и радоваться", – рассказала женщина, которую "Сегодня" встретили в Черкассах.

"С 8 утра до 5 вечера стрижем кусты, убираем бумажки, сажаем деревья. Иногда встречаются такие люди, которые не ценят наш труд. Им делаешь замечание, а они еще и грубят. А так – это удовольствие, сажать цветы и выращивать вот это все, приносить людям красоту", – рассказала нам работающая над озеленением города жительница Запорожья.

Каждый желающий может также поделиться тем, как проходит его день, на странице "Сегодня" в Facebook, используя хештег #ДеньУкраїнця.

Ведь каждый наш день важен для нас и для страны!

Празднуйте Независимость вместе с новостями "Сегодня" в спецпроектах 22, 23 и 24 августа.

Новости "Сегодня" объединяют всю страну, на связи – весь мир.

Читайте также: День Независимости Украины 2019: афиша мероприятий 24 августа .

Новости "Сегодня" сообщали об увлекательных турах, куда поехать на День Независимости 2019 .

Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама