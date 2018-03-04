День в АТО: боевики применили тяжелые минометы

В зоне проведения АТО с начала суток боевики били по позициям Вооруженных сил Украины из запрещенного вооружения, в частности из тяжелых минометов. Об этом сообщает штаб АТО.

"С начала сегодняшних суток российско-оккупационные войска продолжили обстрелы опорных пунктов из вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии разграничения", – говорится в сообщении.

На Донецком направлении вблизи Павлополя противник неоднократно вел огонь из 120-мм минометов, вооружения танка, БМП и стрелкового оружия, а неподалеку Широкино враг применил тяжелые минометы. Также из 120-мм минометов оккупанты вели огонь в пригороде Марьинки.

"В общем, с начала суток, захватчики совершили 4 обстрелы наших укреплений. В результате вражеского огня никто из украинских военнослужащих не пострадал", – отметили в штабе.

В свою очередь, подразделения Вооруженных сил Украины готовы к обеспечению выполнения всех мероприятий по внедрению и поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон в районе проведения АТО.

Напомним, в Минске объявили о полном и бессрочном перемирии на Донбассе с 5 марта. Трехсторонняя контактная группа подчеркнула важность принятия и соблюдения приказов о прекращении огня, эффективном применении дисциплинарных мер в случаях нарушения перемирия и избежании наступательных действий и разведывательных операций.