День в АТО: боевики применили тяжелые минометы

Сегодня, 18:55

ВСУ готовы к обеспечению режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон

Фото: gettyimages
Фото: gettyimages

В зоне проведения АТО с начала суток боевики били по позициям Вооруженных сил Украины из запрещенного вооружения, в частности из тяжелых минометов. Об этом сообщает штаб АТО.

"С начала сегодняшних суток российско-оккупационные войска продолжили обстрелы опорных пунктов из вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии разграничения", – говорится в сообщении. 

На Донецком направлении вблизи Павлополя противник неоднократно вел огонь из 120-мм минометов, вооружения танка, БМП и стрелкового оружия, а неподалеку Широкино враг применил тяжелые минометы. Также из 120-мм минометов оккупанты вели огонь в пригороде Марьинки.

"В общем, с начала суток, захватчики совершили 4 обстрелы наших укреплений. В результате вражеского огня никто из украинских военнослужащих не пострадал", – отметили в штабе.

В свою очередь, подразделения Вооруженных сил Украины готовы к обеспечению выполнения всех мероприятий по внедрению и поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон в районе проведения АТО.

Напомним, в Минске объявили о полном и бессрочном перемирии на Донбассе с 5 марта. Трехсторонняя контактная группа подчеркнула важность принятия и соблюдения приказов о прекращении огня, эффективном применении дисциплинарных мер в случаях нарушения перемирия и избежании наступательных действий и разведывательных операций.
Донбасс, боевики, обстрелы, ато
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "День в АТО: боевики применили тяжелые минометы". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Противостояние на Донбассе. Фото: пресс-центр штаба АТО

Ситуация в АТО: боевики ударили по ВСУ из запрещенного оружия

Сегодня, 08:03

Больше всего обстрелов было на Луганском направлении, сообщают военные

Донбасс

Психологическую реабилитацию ветеранов АТО в стране задвигают на второй план.Фото: gettyimages

Психологическая реабилитация ветеранов: эксперт рассказал, как это делают за рубежом

Сегодня, 04:02

По официальной статистике, около 500 ветеранов войны на Донбассе покончили жизнь самоубийством
Загрузка...

Донбасс

Фото: gettyimages

День в АТО: с начала суток сохраняется режим тишины

Вчера, 18:48

Украинская армия строго придерживается Минских соглашений

Донбасс

Фото: пресс-служба СБУ

На Донбассе нашли запрещенную российскую мину "Черная вдова"

Вчера, 12:13

Также правоохранители обнаружили более тысячи патронов
Загрузка...