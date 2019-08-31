День знаний в Украине: стало известно, когда в школах пройдет линейка

Сценарий 1 сентября / Фото: Pixabay

Праздничная линейка ко Дню знаний в большинстве учебных заведениях Украины состоится в воскресенье, 1 сентября, несмотря на выходной день. Но в некоторых школах начало учебного года будут отмечать в первый день учебы в понедельник, второго сентября.

В Министерстве образования объяснили, что школьные учреждения имеют право самостоятельно выбирать формат и дату празднования. Поэтому узнавать дату проведения торжеств родителям придется непосредственно в своей школе.

В то же время в университетах День знаний отмечают в большинстве в понедельник, 2 сентября.

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Также, "Сегодня" рассказывали о том, как президент Владимир Зеленский отменил указ об обязательной школьной форме. Таким образом, теперь школьные администрации не смогут навязывать ученикам и их родителям в обязательном порядке посещать занятия в школьной форме.

Кроме этого, ранее мы писали, что бывший министр образования и науки Лилия Гриневич объяснила, почему нельзя резко сокращать количество школ. Она считает, что резкое закрытие учебных заведений может помешать или даже сорвать реформу образования.

Также сообщалось, что по словам Владимира Гройсмана, в новую украинскую школу уже вложили почти семь миллиардов гривен. Также Гройсман рассказал о новом меню в школьных столовых.

"Сегодня увидел меню "Нового школьного питания". Просто, питательно, а главное – вкусно. По этим рецептам кормят учеников более 1000 украинских школ", – написал Гройсман.

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