Деньги и влияние: эксперт рассказала, почему в Украине так много университетов

В старых университетах люди работают по 50 лет, мешая естественному круговороту кадров высшей школы

Иллюстрация / Фото: пресс-служба Запорожской ОГА

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Сокращение высших учебных заведений – институтов, университетов и академий – в рамках реформы высшего образования в Украине можно проводить только по результатам объективной внешней оценки.

Об этом доктор философских наук, профессор, заведующая отделом философии и истории религии Института философии им. Сковороды НАНУ Людмила Филипович рассказала в комментарии сайту "Сегодня".

"Много филиалов на местах открывалось, лицензировалось и вообще существовало только за взятки. Возникновение таких "университетов" было вызвано несколькими факторами, в частности, необходимостью трудоустройства тех, кого выгнали за профнепригодность из центральных университетов, желанием заработать деньги, занять должность ректора, распространить свое влияние в регионе по политическим мотивам; такие "университеты" правильно массово голосуют за правильных кандидатов и тому подобное", — отмечает Филипович.

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Она добавляет, что также такие университеты создавались из-за нединамичности и негибкости старых вузов именно в контексте новых специальностей, новых методик, молодых преподавателей. Ведь ни для кого не секрет, что в старых университетах люди порой работают по 50 лет, мешая естественному круговороту кадров высшей школы.

"Должен быть внешний аудит! Настоящая проверка, посещение лекций, семинаров, ознакомление с новейшими формами роботы преподавателей, их научной работой, а не по фиктивным отчетам. Конкурсы на замещение должностей должны быть открытыми и справедливыми. Сейчас — это междусобойчики, куда пробиться молодым и талантливым очень трудно. Нужно жестко подойти к пенсионному возрасту. Пересмотреть существующие нормы. Студент хочет видеть молодого преподавателя", — комментирует ситуацию Филипович.

Напомним, профессор Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко Алла Бойко рассказала в комментарии сайту "Сегодня", почему идея сокращения университетов абсурдна и рискованна .

Чтобы понять, действительно ли в стране слишком много вузов и что не так с нашим высшим образованием – читайте на сайте "Сегодня" в статье: "В Украине хотят сокращать количество университетов: зачем и что из этого получится".

В тоже время напомним, что не все в порядке в системе высшего образования и в США.

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