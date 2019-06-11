Деньги из мусора: как под Винницей отходы превращают в электроэнергию

Электричество немец-создатель завода продает государству

Фото: Виталий Андроник

Украинский мусор имеет фантастический потенциал. Немец Йорг Майсснер сразу оценил наши отвалы: только на полигоне Стадница под Винницей слои мусора достигают 25 метров. А по всей стране мусорные отвалы занимают 43 тысяч квадратных километров или 7% площади Украины. На такой территории разместилась бы Дания. За десятилетия они превратились в настоящие месторождения метана.

Метан выделяется из-за разложения органических отходов и служит хорошим топливом. Для окружающей среды этот газ в 21 раз вреднее СО2 и взрывоопасен. Именно из-за накопления газа мусорные отвалы время от времени загораются.

Немецкий инвестор предложил властям Винницы проект по дегазации полигона, и чиновники согласились Как из отходов добывают газ и превращают в электроэнергию, сайту "Сегодня" рассказал и показал Йорг Майсснер.

Деньги из мусора

Йорг приехал в Украину из Тюрингии. Там он работал в компании, которая более 30 лет занималась производством техники, добычей биогаза и рекультивацией полигонов. Имея опыт работы с мусором в Германии, он приехал в Винницу в 2008-м.



Фото: Виталий Андроник

В городе живет 360 тыс. человек, ежегодно винничане производят 150 тыс. тонн мусора, который свозят на полигон. Вторичное сырье сортируется, но более 80% мусора остается на полигоне. Из них 40% отходов – это органика, при распаде она выделяет метан.

"Нам предложили отбирать газ из тела полигона. На тот момент Стадница часто горела. Мы построили систему сбора газа и с того времени пожаров практически не возникало. Позитивным эффектом стало то, что полигон оседает в три раза быстрее. При отборе газа сжигается не только метан, но и другие сопутствующие вредные газы. Для близлежащих сел это тоже было облегчением, потому что того запаха и дыма уже не было", – рассказывает Йорг Майсснер.

Сначала метан просто сжигали в факельной установке, тем самым превращая его в углекислый газ. Компания Йорга зарабатывала на продажах сертификатов СО2. Это единицы выбросов, которые мировое сообщество выделило для каждой страны, чтобы уменьшить глобальное потепление. Внутри страны они перераспределяются между предприятиями. Из-за падения промышленности у Украины оказались излишки квот на выбросы. Именно их украинские предприятия продавали другим странам до 2014 года.

С 2015 года на свалке под Винницей появилась небольшая электростанция, которая работает на газе, добытом из мусора.

Газ под Винницей можно добывать 50-60 лет

Для добычи газа в залежах отходов пробурили 31 скважину по 35-40 метров. По трубам газ выкачивается компрессором и тут же сжигается на мини-ТЭС. Электричество продается в сеть по зеленому тарифу. Выгодно и инвестору, и городу. Электроэнергия сразу отводится через трансформаторную станцию в общую электросеть.

​

Фото: Виталий Андроник

Подобный проект Йорг Майсснер делал в Кременчуге. Власти города позволили немцу наладить производство, а когда все было готово – его компанию выдворили с полигона и завели другую. Только недавно он выиграл суд, теперь ТЭС .должны вернуть. В ноябре-декабре немец хочет запустить еще один проект в Днепре.

"Потенциал добычи биогаза в Украине фантастический. Похожий полигон требует от 50-60 лет, чтобы газ полностью отобрать. Но в Украине достаточно сложно вести такой бизнес. Первая проблема –коррупция. Вторая – финансирование подобных проектов и сотрудничество с другими инвесторами. Чтобы инвестировать в такие проекты, нужен партнер. Чаще всего это коммунальные предприятия или город. К сожалению, администрации городов настолько коррумпированы, что они не готовы к сотрудничеству подобного рода", – говорит Йорг Майсснер.

Подобные станции уже существуют в стране – в Полтавской, Киевской, Днепропетровской, Житомирской областях, однако этот экологический бизнес только начинает набирать обороты в Украине.

До 2035 – 25% альтернативной энергетики

Согласно Энергостратегии Украины, доля "зеленой" электроэнергии в общем производстве в стране должна достичь 19,5% в 2035 году. Это долгосрочный прогноз, который разрабатывался с учетом множества факторов. А, например, Европейский союз до 2030 года хочет получать минимум половину электроэнергии за счет солнечной, ветровой, био- и гидроэнергетики.

Но Украина может перегнать поставленные цели за счет быстрого развития солнечной и ветряной энергетики, считают в ДТЭК ВИЭ.

По прогнозам Международного энергетического агентства, доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в мировой электроэнергетике по итогу 2018 года составляет 25%. К 2040-му показатель может вырасти до 40%. Прогнозируется, что крупнейшим источником энергии в странах ЕС к 2030 году станет ветровая энергетика.



Фото: А. Бойко

"В Украине частично повторяется мировая тенденция, когда основное развитие ВИЭ сосредоточено в сегментах солнечной и ветровой энергетики. Как показывает статистика, в мире более половины новых мощностей – это мощности "зеленой энергетики". Новые мощности ВИЭ на 80% состоят из ветровых и солнечных станций. По итогу 2018 года в Украине преобладал запуск новых солнечных станций – 646 МВт из 742 МВт новых мощностей ВИЭ за прошлый год. В странах ЕС в 2018 году было введено в эксплуатацию 20,5 ГВт мощностей ВИЭ, из которых 8 ГВт "солнца", и 10,4 ГВт – "ветра", – рассказывают в пресс-службе ДТЭК ВИЭ.

Напомним, как рассказывали новости "Сегодня", с 1 июля в Украине должен заработать рынок электроэнергии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Деньги из мусора: как под Винницей отходы превращают в электроэнергию". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"