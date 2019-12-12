Деньги получат не все: вузы в Украине будут финансировать по-новому

/ Фото: Pixabay

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В Украине станет меньше университетов – в Министерстве образования готовятся изменить систему финансирования вузов.

Новшества начнут запускать постепенно. В 2020 году университеты получат только 80% от финансирования, которое они получили в 2019-м, за остальные 20% им придется побороться.

"У нас много университетов. У нас их просто... много. И мы не можем делать вид, что мы как страна можем себе это позволить", - заявила недавно министр образования Анна Новосад.

Число вузов в Украине. Данные Госстата / Фото: Сегодня

Финансирование нужно заслужить

Сейчас университеты получают деньги из госбюджета независимо от качества образования и научной деятельности. Их главная цель – привлечь больше абитуриентов. Даже за счет снижения требований для поступления – на большинство специальностей вузы сами определяют проходной балл. А студентов с низкими баллами очень редко отчисляют, поскольку это приводит к уменьшению финансирования. В результате уровень подготовки и мотивация студентов низкая.

В Министерстве образования хотят поменять подход – деньги должны идти к лучшим. Если университет ведет международную научную деятельность, имеет лучших преподавателей и хорошие показатели трудоустройства студентов, то он получит больше финансирования. Новые критерии будут стимулировать вузы становиться качественнее, считают в ведомстве.

"У нас есть проект изменений в закон о высшем образовании, где меняется формула финансирования заведений высшего образования. Если сейчас министерство финансирует содержание вузов и госзаказ, то со следующего года система будет изменена. Например, в изменениях предусмотрено закрытие филиалов, которые есть в университетах в разных городах, чтобы набрать больше студентов. Мы не будем финансировать здание, его площадь. Другая философия финансирования позволит увеличить конкуренцию между вузами", – рассказывает Любомира Мандзий, замминистра образования.

Университет имени Тараса Шевченко в Киеве / Фото: Depositphotos

Переход к новой системе будет постепенным. В следующем году университеты получат примерно 80% от финансирования 2019 года. Остальные 20% придется заслужить – деньги будут начисляться по критериям качества. Среди критериев могут быть наличие университета в международных рейтингах, цитируемость или количество научных работ. Если университет получает заказы на исследования от бизнеса или международных организаций – это тоже может стать своего рода знаком, что вузу доверяют, и в него будут идти деньги.

Еще одним критерием будет занятость выпускников. Министерство хочет создать автоматизированную систему, которая будет отслеживать трудоустройство молодых специалистов.

Планируется и такой показатель, как масштаб университета. С его помощью будут стимулировать укрупняться, объединяться. Чем больше вуз – тем больше у него будет средств.

Частные вузы смогут претендовать на госфинансирование

Пока в парламенте зарегистрирован один законопроект, который отвечает заявлениям Минобразования. Законопроект №2170, помимо перечисленного, предполагает отход от госзаказа на подготовку специалистов на финансирование высшего образования.

Вузы предлагается финансировать через три бюджетные программы.

Фонд общего финансирования высших учебных заведений.

"Деньги между университетами должны распределяться в соответствии с формулой, которую по представлению центрального органа исполнительной власти в сфере образования и науки должен утвердить Кабинет министров Украины. Формула должна учитывать показатели качества работы учреждений высшего образования", - говорится в пояснительной к проекту закона. Как раз в эту формулу будут входить такие показатели, как занятость выпускников и другие.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

"Эффективная формула распределения бюджетных средств является важным фактором успеха университета. Впрочем, стоит понимать, что формула может быть эффективна лишь при наличии средств, которые будут распределяться по этой формуле. Наличие необходимых средств больше зависит от общих доходов госбюджета и от состояния экономики, чем от записей о тех или иных расходах в Законе о высшем образовании", – отмечает Владимир Бахрушин, член Национальной команды экспертов реформирования высшего образования.

Фонд развития высшего образования. Деньги из этого фонда будут распределяться между вузами по конкурсу. Они будут идти на развитие инфраструктуры высших учебных заведений; на поддержку научных журналов с международным признанием, на инновационные программы, совместные проекты вузов и научных учреждений.

Фонд социальной поддержки в системе высшего образования. Из этого фонда будут выплачиваться стипендии и другая соцподдержка, которая гарантируется государством.

Все вузы должны стать общественными институциями. Это даст университетам право самостоятельно распоряжаться финансами, определять систему оплаты работы, формировать штатные расписания. Также это должно расширить автономию и свободу вузов для развития. К слову, частные учебные заведения тоже смогут получать госфинансирование, если будут работать в форме общественных институций.

Университеты должны будут выбрать, чтоб будет главным в их деятельности – только обучение студентов или обучение вместе с научной деятельностью. Вузы, которые сосредоточатся только на обучении, будут больше зависеть от критериев, которые говорят о качестве образования, – например, трудоустройство, студентов. А научно-исследовательские вузы больше будут зависеть от показателей научной деятельности, например, цитируемости.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о том, почему в Украине так много университетов.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как в Украине обсуждают "оптимизацию средних школ".

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