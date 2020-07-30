Деньги вместо бэби-боксов: сколько будут выдавать и как можно будет тратить

С 2018 года украинским родителям выдавали "пакеты малыша", где было все необходимое для новорожденных детей. Но вскоре программу свернули, пообещав вместо бэби-боксов выдавать новоиспеченным родителям деньги. Сайт "Сегодня" разбирался, как будут помогать украинским семьям и какой должна быть социальная помощь на детей.

Новоиспеченным родителям будут выплачивать по 5 тыс. грн

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С сентября 2018 года украинским родителям государство начало выдавать бэби-боксы со всем необходимым для новорожденных детей. Изначально в наборы входили 25 необходимых для новорожденного вещей и информационных материалов по уходу за ребенком, но со временем состав коробок меняли. Родители еще тогда говорили, что "пакетам малыша" они рады, но жаловались, что продукция в них достаточно плохого качества.

Уже весной 2020 года программу и вовсе заморозили. Как сообщила министр социальной политики Марина Лазебная на заседании правительства 29 июля, выдача "пакетов малыша" остановлена из-за того, что тендер на закупку содержимого бэби-боксов так и не провели.

В начале июля Антимонопольный комитет отменил процедуру закупки "пакетов малыша". Тогда премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что на содержимое бэби-боксов поступало много жалоб, поэтому возможность выбирать товары для детей самим должна порадовать родителей малышей.

Поэтому в министерстве решили заменить бэби-боксы на денежные выплаты, а в Кабмине такую инициативу поддержали. Теперь "пакеты малыша" продолжат выдавать в тех регионах, где они есть в наличии, пока не закончатся остатки. А для остальных родителей устанавливается разовая помощь в размере 5 тыс. гривен. Эту сумму родители смогут получить в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка. Однако в использовании этих средств есть определенные ограничения.

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"Обеспечить открытие гражданам, у которых родился ребенок, счета со специальным режимом использования и выдать им специальную социальную карту. Установить, что родители могут обратиться в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка и самостоятельно в течение года потратить средства денежной компенсации исключительно для приобретения ребенку одежды, обуви, средств гигиены, текстиля, игрушек и средств гигиены для рожениц", – отметила Лазебная.

К тому же купить вещи и рассчитаться этой специальной картой можно будет только в определенных магазинах – тех, которые специализируются на товарах для матери и ребенка и с которыми правительство заключит договор.

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Что говорят экономисты: за и против инициативы

Украинские родители о бэби-боксах отзывались по-разному. Кто-то был доволен получить и такую помощь, другие же отмечали, что некоторые вещи из набора им вообще не нужны и было бы хорошо самостоятельно выбирать, что купить своему ребенку.

Виталий Голубев, папа трех дочерей, секретарь Национального союза журналистов Украины, делится своим мнением, что государство так и не смогло проадминистрировать такой элементарный проект.

"Может, надо было грант у Европы или Америки попросить, экспертов пригласить из-за рубежа, чтоб растолковали, как "разрулить" столь неподъемный для умов отечественной бюрократии вопрос?! Хотя что-то мне подсказывает, что дело не в уме, а в совести... На будущее совет один: лучше — деньгами. И сразу. Мы сами все купим, спасибо", — говорит Голубев.

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Александр Хмелевский, независимый эксперт, кандидат экономических наук, поясняет, что бэби-боксы помогали молодым матерям, у которых не было денег, чтобы купить нужные вещи для малыша.

"В отличие от денег, которые можно использовать на любые цели, бэби-боксы позволяют избежать нецелевого использования и направить помощь именно на нужды ребенка. Вместе с тем у них есть и недостатки. У некоторых родителей остались вещи от старших детей, кто-то получил вещи в подарок от родственников или друзей, кто приобрел вещи самостоятельно. В этих случаях часть вещей из бэби-бокса становятся ненужными. Также далеко не всем нравятся вещи с бэби-бокса. Люди хотят приобрести их самостоятельно", — делится своим мнением Хмелевский.

Он добавляет, что для бюджета бэби-боксы тоже слишком дорого обходятся. По некоторым оценкам, государство тратит на бэби-боксы в три раза больше, чем стоят эти вещи в магазинах. Поэтому программа требует изменений.

Напомним, что ранее эксперты подсчитали стоимость "пакетов малыша", так один набор обходился в 3,37 тыс. грн, хотя в самом начале проекта анонсировали, что товаров в боксах будет на сумму около 5 тыс. грн.

"Можно было бы выдавать помощь сертификатами или специальными баллами на электронной карточке, за которые можно было бы приобрести детские товары в специализированных магазинах. Это позволило бы родителям выбирать нужные товары и обеспечило бы целевое использование помощи на нужды ребенка", — говорит Хмелевский.

Максим Орыщак, аналитик "Центра биржевых технологий", в комментарии "Сегодня" отметил, что финансовая поддержка семей является более справедливым поступком, нежели "подкормка" корпоративного сектора через выдачу "Пакетов малыша". Средства, которые выделяют на поддержку, семьи смогут задействовать на собственное усмотрение и по личным нуждам.

"В собранном для ребенка комплекте всегда сумма затраченных средств меньше, чем 3 250 грн, так как часть денег уходит на обслуживание: нужен персонал собрать "Пакет малыша", нужна логистика, нужно сопровождение документацией и т.д. Не зря и приостановка проекта состоялась по указке Антимонопольного комитета. Видимо, были превышения полномочий у закупочной компании. Отметим, что это и неплохо, так как в нынешних условиях падения экономики страны, массовой потери рабочих мест, отсутствия перспектив для расширения финансовой помощи молодым семьям, и матерям в частности, любые финансовые выплаты и льготы являются весомой поддержкой. Хотя, значительно финансовое положение семей это не изменит. А значит, эту меру можно рассматривать как популизм и подготовку электората", — говорит Орыщак.

Эксперт добавляет, что как выгодный вариант для государства, например, чтобы не тратить бюджетные средства, можно было пойти путем предоставления скидки в определенных розничных сетях. Компании, в свою очередь, получили бы торговый оборот, а компенсацию по скидке от государства получили бы в виде налоговых каникул.

"Вероятно, выделение бюджета вместо бэби-боксов стало наиболее простым решением из-за незамысловатого механизма. А может быть, тот факт, что 40% населения страны живет за чертой бедности, стал резоном выдать средства, которые будут затрачены элементарно на пропитание. В любом случае, на будущее не исключаем взаимодействие государства и корпоративного сектора по этому вопросу. Сравнивать ситуацию в Украине с другими странами сейчас не стоит, так как положение нестандартное. Тут и внутренняя политическая нестабильность за последние 6 лет, и влияние коронавируса, и небывалое падение экономики всего мира. Но если в целом оглянуться, то в мире бэби-боксы, так уж принято, зачастую предоставляют различные профильные компании в рамках своей рекламной компании/промоушена. То есть женщины уже в роддоме получают пакеты с подарками, где лежат различные подгузники, кашки, бутылочки, пустышки, ложечки, погремушки и т.д.", — подытожил Орыщак.

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