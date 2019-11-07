Денисова: Оккупанты продолжают заселять Крым россиянами

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Кремль продолжает массовое переселение россиян в оккупированный Крым, а права местного населения регулярно нарушаются, в том числе незаконно призывают юношей на службу в российскую армию. Об этом рассказала в Берлине во время панели "Оккупированный Крым: ситуация с места" уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова.

Она рассказала участникам дискуссии, что Россия пытается заместить население оккупированной территории своими гражданами, ведь после оккупации часть граждан Украины переехала жить на материк.

"Под разными мотивами за время оккупации переселено более 140 тысяч российских граждан. Кроме того, во временно оккупированном Крыму с 2015 года общее количество мужчин, которых призвали в ряды Вооруженных сил РФ, составляет не менее 18 тыс. человек. В том числе, летом текущего года во время последней кампании было призвано не менее 3300 мужчин, что стало наибольшим количеством в одной кампании", – написала Денисова в Facebook.

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Омбудсмен также напомнила, что 115 человек незаконно преследуются Россией по ложным и политически мотивированными обвинениями: 40 крымских татар находятся в местах несвободы на территории РФ, 32 человека содержатся в пенитенциарных учреждениях Крыма, а 15 человек, которые освобождены от отбывания наказания условно, сейчас находятся по месту жительства на территории Крыма. Они не могут выехать на материковую Украину, потому что нарушены их права на свободу передвижения и свободный выбор места жительства.

"Для Российской Федерации нет международного права, международного гуманитарного права, нет решений Морского трибунала. Также РФ не выполняет резолюцию ООН и нарушает четвертую Женевскую конвенцию. Убеждена, что благодаря международному давлению и усилению санкций можно вернуть гражданам Украины свободу, а Украине – территорию", – подчеркнула она.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев заявлял, что Россия завезла в Крым 300 тысяч россиян. Также с Донбасса на оккупированный полуостров переселили 250 тысяч человек, среди которых и бандиты.

В свою очередь бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука говорил, что РФ усиленно заселяет Крым россиянами. По его словам, перебрасывая туда военных с семьями, Москва пытается искусственно изменить состав населения полуострова.

Напомним, в ООН признали нарушение Россией Женевских конвенций по Крыму, которая сознательно переселяет людей с материковой части в украинский Крым в попытках изменить демографию оккупированного полуострова. Подробней смотрите в сюжете:

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. 100 государств-членов ООН признали недействительным так называемый "крымский референдум" и тем самым подтвердили незыблемость украинских границ.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

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