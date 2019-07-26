Денисова поговорила с новой главой миссии ООН по правам человека в Украине: что обсуждали

Денисова также поблагодарила Богнер "за готовность к расширению сотрудничества"

Людмила Денисова. Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к новоназначенной главе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильде Богнер

Денисова обсудила с Богнер ситуацию на востоке Украины и связанные с конфликтом нарушения прав человека.

"Попросила содействия в перемещении заключенных из ОРДЛО на территорию Украины. Если со временно оккупированной территории Луганской области за последние полгода мне удалось переместить уже 319 человек, то оккупационная администрация т.н."ДНР" блокирует этот процесс", – написала Денисова на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

По ее словам, мониторинговая миссия ООН по правам человека имеет представительство в Донецке и Луганске, а также возможность осуществлять удаленный мониторинг ситуации в Крыму, поэтому она обратилась к главе миссии с просьбой об обмене информацией.

"Репрессии против крымских татар и граждан Украины, нападение на храм ПЦУ в Крыму, дела Эдема Бекирова, Владимира Балуха, Павла Гриба – эти вопросы я особо подчеркнула… Эти дела и дела незаконно удерживаемых граждан Украины в РФ и Крыму я передала госпоже Богнер", - сообщила омбудсмен.

Денисова также поблагодарила Богнер "за готовность к расширению сотрудничества".

Напомним, ранее Людмила Денисова заявила, что договоренности о возвращении Украине захваченных Российской Федерацией украинских военнопленных моряков уже достигнуты.

"Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на Родину", – сказала Денисова.

В то же время адвокат моряков Николай Полозов сказал, что ему не известно о такой договоренности.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждал с главой РФ Владимиром Путиным вопрос срочного возвращения на родину украинских моряков и других пленных.

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Он отметил, что уверен в скором решение этого вопроса.

"Я очень этого хочу. Мы очень много над этим работаем. Сроков конкретных я не могу предоставить. Не только моряки, но все наши политзаключенные", – добавил президент.

Напомним, 17 июля российский суд продлил арест всем 24-м военнопленным украинским морякам на три месяца – до 24 и 26 октября. Решение суда коснулось 11 моряков: Юрия Безъязычного, Юрия Будзыло, Владимира Лисового, Богдана Небылицы, Евгения Семидоцкого, Андрея Эйдера, Романа Мокряка, Андрея Опрыско, Владимира Терещенко, Сергея Цыбизова и Андрея Шевченко.

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