Денисова рассказала, куда отправят освобожденных украинцев

Украина и Россия провернули новый обмен пленными. Освобожденные из тюрем боевиков украинцы будут направлены на обязательную обсервацию. Об этом заявила в Facebook уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова.

По ее словам, карантинные ограничения существенно повлияли на переговорный процесс и он был тяжелым.

"Наши граждане пройдут обязательную обсервацию в специально определенном для этого месте. Они будут обеспечены всем необходимым, в частности, медицинским контролем, питанием, одеждой и средствами связи. Подчеркиваю, что приоритетом остается освобождение всех граждан Украины, которые пока остаются незаконно удерживаться на территории РФ, временно оккупированных территориях Крыма, Луганской и Донецкой областей. Делаем все возможное, используем все имеющиеся механизмы для освобождения каждого украинца", – написала Денисова.

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Омбудсмен отметила, что среди тех, кто был освобожден, – Виктор Шайдов, военнослужащий ВСУ, который попал в плен и незаконно удерживался на временно оккупированной территории Донецкой области с 2019 года.

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Как сообщали новости "Сегодня", обмен пленными между Украиной и т.н. "ДНР" начался утром на КПВВ "Майорск", что под Горловкой. Также были опубликованы первые кадры с места обмена. Также стало известно, что всего в рамках обмена Украина возвращает из неволи 19 человек.

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