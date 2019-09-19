Денисова рассказала подробности освобождения остальных 113 пленных

/ Фото: Facebook

Каждый из 113 граждан Украины из списка удерживаемых лиц, которыми Украина и Российская Федерация обменялись 16 июля этого года – первый на освобождение. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"Работа по освобождению и возвращению всех граждан Украины, которые до сих пор находятся в заключении на территории РФ и аннексированного Крыма, проводится ежедневно. Во время сегодняшней встречи с семьями освобожденных 7 сентября политзаключенных и тех, которые еще находятся в местах несвободы на территории РФ и аннексированного Крыма, поговорили обо всех насущных вопросах о процессе освобождения", - написала Денисова.

Она уверяет, что будет сделано все для того, чтобы в ближайшее время все 113 наших граждан были на Родине.

Также, по ее словам, наиболее важным вопросом является состояние физического и психологического здоровья, а также своевременного доступа к соответствующей медицинской помощи.

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"Поэтому, в неотложном порядке, по каждому нашему гражданину будут сделаны соответствующие повторные обращения к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой", - отметила она.

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Напомним, 7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди украинцев, которые вернулись домой, – политзаключенные Олег Сенцов, Владимир Балух, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович, а также захваченные Россией у Керченского пролива 24 моряка.

Подробнее об обмене пленными читайте и смотрите на сайте "Сегодня" в материале: "Обмен пленными с Россией: все подробности, фото и видео".

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