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Денисова: Суд Москвы рассмотрит вопрос о продлении ареста военнопленным украинским морякам

Сегодня, 10:24

Одновременно будут рассматриваться дела по трем четверкам моряков

Скриншот
Скриншот.

Лефортовский районный суд Москвы в среду, 17 апреля, рассмотрит ходатайство российских следователей о продлении ареста 24 военнопленным украинским морякам. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Вместе с родными военнопленных прибыли в Лефортовский суд поддержать наших ребят, в отношении которых сегодня состоится заседание о продлении им меры пресечения", – заявила она.

В частности, планируется, что одновременно будут рассматриваться дела по трем четверкам моряков, сразу по окончанию этих заседаний начнется рассмотрение дел трех других четверок.

"Мы с родными надеемся хоть немного пообщаться с ребятами", – добавила Денисова.

Как сообщалось, Украина инициировала новый иск к России и обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения захваченных российскими силовиками в ноябре 2018 года 24 украинских моряков и трех судов. В иске отмечается, что захват и удержание судов и членов их экипажей грубо нарушает Конвенцию ООН по морскому праву. Украинские моряки и суда должны немедленно вернуться в Украину.

17 апреля в Лефортовском райсуде Москвы будут рассматривать ходатайство российского следствия о продлении незаконного ареста военнопленных украинских моряков.

Напомним, в декабре прошлого года в связи с российской агрессией в Керченском проливе, когда россияне напали на украинские корабли и захватили в плен моряков, Европарламент принял резолюцию, в которой осудил действия агрессора и согласовал меры, которые могут быть приняты против РФ.

Спустя месяц, в январе нынешнего года, Совет Европы признал статус моряков как военнопленных. На сессии Парламентской ассамблеи Совета прошли дебаты по российской агрессии в море и они закончились поражением Москвы и победой Киева.

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Тег суд, моряки, арест, Денисова, военнопленные

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