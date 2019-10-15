Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,54
27,1

Департамент молоді та спорту до кінця тижня перевірить використання коштів при закупівлі ДЮСШ "Регата" човнів

15 октября, 18:30

Актуально

Департамент молоді та спорту КМДА до 17 жовтня перевірить використання коштів ДЮСШ «Регата» при закупівлі човнів

Наказ про утворення відповідної комісії минулого тижня підписав директор Департаменту Вадим Гутцайт, повідомляють "Українські Новини".

"Я не просто здивований, а вражений інформацією про те, що, використовуючи моє ім’я, хтось намагається нажитися на дітях. Паралельно з Національною поліцією ми проводимо службову перевірку. Кожен, хто намагається збагатитись на дітях, має понести відповідальність. У разі підтвердження такої інформації будуть прийняті також відповідні кадрові рішення", - заявив Гутцайт.

Відтак, 11 жовтня було підписано відповідний наказ про створення Комісії з перевірки інформації, яка висвітлена в засобах масової інформації, щодо ситуації навколо придбання човнів та цільового їх використання ДЮСШ "Регата".

Реклама

Комісія має до 17 жовтня підготувати та надати інформацію щодо проведеної перевірки по проведеним закупівлям, наявності та цільового використання човнів ДЮСШ "Регата".

В тренде
Руслана Писанка об ограблении на вокзале: На мне повисли пять человек, я едва не попала под машину
Руслана Писанка Фото: пресс-служба

Також сьогодні, 15 жовтня, направлено запит до Національної поліції у м. Києві щодо готовності Вадима Гутцайта прибути до уповноваженої особи щодо надання вичерпних пояснень та всілякої допомоги у розслідуванні.

"Зі ЗМІ я дізнався про, начебто, вручення мені підозри. Ця інформація не відповідає дійсності. Більш того, я звернувся до правоохоронних органів з тим, аби мене запросили дати віповідні пояснення щодо цієї ситуації задля допомоги у розслідуванні", - підсумував Гутцайт.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

регата ДЮСШ Гутцайт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине объявили штормовое предупреждение
В Украине объявили штормовое предупреждениеУкраина
Зеленский и первая леди почтили память погибших защитников Украины: опубликованы фото
Зеленский и первая леди почтили память погибших защитников Украины: опубликованы фотоПолитика
Зеленский прибыл на передовую в зону ООС и наградил бойцов: фото и видео
Зеленский прибыл на передовую в зону ООС и наградил бойцов: фото и видеоДонбасс
В Харьковской области мужчина отрезал насильнику своей жены часть
В Харьковской области мужчина отрезал насильнику своей жены часть "достоинства"Харьков
Украинские флаги и боевые волынки: как в Киеве прошел Марш УПА: опубликованы фото
Украинские флаги и боевые волынки: как в Киеве прошел Марш УПА: опубликованы фотоДругие новости
Согласительный совет и заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция
Согласительный совет и заседание Верховной Рады: онлайн-трансляцияПолитика

Новости партнеров

Loading...