Департамент молоді та спорту до кінця тижня перевірить використання коштів при закупівлі ДЮСШ "Регата" човнів

Департамент молоді та спорту КМДА до 17 жовтня перевірить використання коштів ДЮСШ «Регата» при закупівлі човнів

Наказ про утворення відповідної комісії минулого тижня підписав директор Департаменту Вадим Гутцайт, повідомляють "Українські Новини".

"Я не просто здивований, а вражений інформацією про те, що, використовуючи моє ім’я, хтось намагається нажитися на дітях. Паралельно з Національною поліцією ми проводимо службову перевірку. Кожен, хто намагається збагатитись на дітях, має понести відповідальність. У разі підтвердження такої інформації будуть прийняті також відповідні кадрові рішення", - заявив Гутцайт.

Відтак, 11 жовтня було підписано відповідний наказ про створення Комісії з перевірки інформації, яка висвітлена в засобах масової інформації, щодо ситуації навколо придбання човнів та цільового їх використання ДЮСШ "Регата".

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Комісія має до 17 жовтня підготувати та надати інформацію щодо проведеної перевірки по проведеним закупівлям, наявності та цільового використання човнів ДЮСШ "Регата".

Також сьогодні, 15 жовтня, направлено запит до Національної поліції у м. Києві щодо готовності Вадима Гутцайта прибути до уповноваженої особи щодо надання вичерпних пояснень та всілякої допомоги у розслідуванні.

"Зі ЗМІ я дізнався про, начебто, вручення мені підозри. Ця інформація не відповідає дійсності. Більш того, я звернувся до правоохоронних органів з тим, аби мене запросили дати віповідні пояснення щодо цієї ситуації задля допомоги у розслідуванні", - підсумував Гутцайт.

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