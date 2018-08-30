Депортированный в Узбекистан крымский активист просит вернуть его в Украину

Недим Халилов просит украинские власти вмешаться в вопрос депортации российскими властями его в Узбекистан ранее в этом году

Депортированный несколько месяцев назад в Узбекистан крымский активист Недим Халилов просит украинские власти содействовать его возвращению на Родину.

Данную просьбу крымский татарин передал еще 18 августа через полномочного посла Украины в Узбекистане Юрия Савченко, сообщает "Крымская правозащитная группа".

"Учитывая, что мой переезд в Крым (Украина) состоялся в 2002 году, то есть на момент действия Соглашения стран СНГ "По вопросам восстановления прав депортированных лиц, национальных меньшинств и народов", также учитывая вмешательство фактов непреодолимой силы (присоединение Крыма к России, без согласия Украины, крымских татар, и людей доброй воли), мое принудительное перемещение российскими властями в места депортации своих родителей (15.05.2018 г.), прошу разрешить вопросы моего возвращения в Украину (на территорию Украины)", — говорится в заявлении "О разрешении вопросов перемещения по месту первоначального убытия", которое цитирует организация.

Халилов напомнил, что узбекское Министерство иностранных дел не признает юридическим документом листок убытия, по которому активист в 2002 году выехал на постоянное место жительство в Украину. Стоит отметить, что с того времени он не изъявлял желания вернуться в Узбекистан.

При этом он не может покинуть Узбекистан ввиду отсутствия необходимых документов, а получать узбекский паспорт он отказывается.

Как отмечает "Крымская правозащитная группа", крымский татарин попытался в суде добиться установления ему статуса "лица без гражданства", поскольку право на узбекское гражданство он утратил еще шесть лет назад, но ташкентский суд ему в этом праве отказал.

Позже Халилов это решение обжаловал, также в суде Ташкента.

Напомним, что в феврале "суд" Евпатории приказал депортировать 23 украинцев, которых обвинили в незаконных заработках.

Также сообщалось, что в марте ФСБ задержала в Крыму гражданского журналиста и активиста Наримана Мемедеминова

Однако сами крымские татары к оккупации относятся стоически и распространяют антироссийские листовки.