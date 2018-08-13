Депутат Александр Грановский помог Качановской колонии

Народный депутат Украины Александр Грановский помог Качановской исправительной колонии Харькова, поставив медицинские кровати и установив 3D-кинотеатр.

"Нашел время и возможность помочь знаменитой Качановской колонии в Харькове. Закрыли острую необходимость в медицинском вопросе и культурно-общественном. Надеюсь, хоть как-то все это скрасит жизнь девушкам и женщинам, которые там оказались, как по своей вине, так и и по стечению страшных обстоятельств", – написал на своей странице в Facebook Александр Грановский.

Также депутат сообщил, что продолжает работу над распутыванием дел некоторых пожизненно осужденных. "Есть места, где жизнь остановилась в известном смысле. В особенности для тех, кто приговорен к пожизненному заключению под стражу. Я сейчас серьезно работаю над тремя такими кейсами с тем, чтоб распутать клубок страшных уголовно-правовых ошибок и, в конечном итоге, помочь людям выбраться на свободу, если компетентные суды найдут новые свидетельства и аргументацию защиты состоятельными", – комментирует Грановский.

Напомним, ранее нардеп помог в освобождении пожизненно осужденной Любови Кушинской.