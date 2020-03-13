Депутатам на входе в Раду будут измерять температуру – Разумков

Такая мера принята в связи с введением в Украине общенационального карантина

Всем депутатам, в связи с введением в Украине общенационального карантина, на входе в здание Верховной Рады будут измерять температуру. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

"Будут дополнительные меры – температурный скрининг. Я думаю, что правила должны быть одни для всех – когда люди возвращаются из стран, если мы вводим такие ограничения. Плюс, я понимаю, что это большое количество людей. Я думаю, что все отнесутся к этому с пониманием", – заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Дмитрий Разумков также рассказал, что на следующей неделе парламент будет работать по обычному графику. А вот доступ журналистов в сессионный зал частично ограничат.

Анонсировал Разумков и возможное проведение внеочередного заседания. На котором хотят рассмотреть изменения в трудовое законодательство из-за коронавируса и карантина.

"Сегодня" рассказывали о том, что в Украине уже зафиксирован случай смерти от коронавируса.В Радомышле Житомирской области умерла 71-летняя женщина, у которой 12 марта был зафиксирован лабораторно подтвержденный случай COVID-19.

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