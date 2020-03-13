Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,86
29,05

Депутатам на входе в Раду будут измерять температуру – Разумков

13 марта, 18:44

Сергей Пономаренко

Такая мера принята в связи с введением в Украине общенационального карантина

Всем депутатам, в связи с введением в Украине общенационального карантина, на входе в здание Верховной Рады будут измерять температуру. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

"Будут дополнительные меры – температурный скрининг. Я думаю, что правила должны быть одни для всех – когда люди возвращаются из стран, если мы вводим такие ограничения. Плюс, я понимаю, что это большое количество людей. Я думаю, что все отнесутся к этому с пониманием", – заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Дмитрий Разумков также рассказал, что на следующей неделе парламент будет работать по обычному графику. А вот доступ журналистов в сессионный зал частично ограничат.

В тренде
Шьют маски, скупают крупы и ждут блокпосты: жители Радомышля рассказали, как живет город с коронавирусом

Анонсировал Разумков и возможное проведение внеочередного заседания. На котором хотят рассмотреть изменения в трудовое законодательство из-за коронавируса и карантина.

"Сегодня" рассказывали о том, что в Украине уже зафиксирован случай смерти от коронавируса.В Радомышле Житомирской области умерла 71-летняя женщина, у которой 12 марта был зафиксирован лабораторно подтвержденный случай COVID-19.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Верховная Рада карантин коронавирус Дмитрий Разумков

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент
Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный моментУкраина
Еще один президент отложил визит в Украину
Еще один президент отложил визит в УкраинуПолитика
В Украине умерла женщина, заразившаяся коронавирусом
В Украине умерла женщина, заразившаяся коронавирусомДругие регионы
Украина закроет границы с Европой из-за коронавируса
Украина закроет границы с Европой из-за коронавирусаПолитика
В Минске договорились о прямых переговорах с
В Минске договорились о прямых переговорах с "ЛДНР" – СМИПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...