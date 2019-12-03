Депутатов Верховной Рады проверят на ВИЧ: видео

Тест на ВИЧ проведут для украинских депутатов. Проверять их будут сегодня прямо в кулуарах парламента. На акцию народные избранники решились, чтобы показать пример остальным украинцам. Все тесты абсолютно анонимны. К компании приглашают также и журналистов. Акцию устраивает комитет по вопросам здоровья нации по случаю Дня борьбы со СПИДом.

Проблема СПИДа и ВИЧ в Украине стоит остро. Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Минздраве назвали число заболевших с начала года. В Украине с начала года зафиксировано более 13 тысяч случаев ВИЧ-инфекции и больше 6 тысяч случаев СПИДа. Но есть и хорошая новость. Уровень распространенности ВИЧ среди украинской молодежи в возрасте 15-24 года имеет стабильную тенденцию к снижению.

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Напомним, не так давно ученые из Нидерландов сообщили о третьем человеке в истории, который, вероятно, сумел избавиться от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

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Добавим, что в Украине появилось новое лекарство для ВИЧ-инфицированных. Препарат более эффективен и менее токсичен, чем тот, который сегодня доступен в Украине.

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