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Депутату, который морил ребенка голодом, грозит 15 лет тюрьмы

Сегодня, 00:39

Теперь супругам инкриминируют попытку преднамеренного убийства четырехлетнего сына

Депутату, который морил ребенка голодом, грозит 15 лет тюрьмы Украина Теперь супругам инкриминируют попытку преднамеренного убийства четырехлетнего сына

Депутата райсовета, который морил ребенка голодом в Кировоградской области, теперь обвиняют в намеренной попытке убить четырехлетнего сына. Это же обвинение выдвигают и его жене. Следствие установило, сына не кормили специально. Жизнь мальчику спасли социальные службы. В августе прошлого года его силой забрали из семьи депутата. Тогда мальчик весил всего 7 килограммов, а должен был 16.

Вместо злостного невыполнения родительских обязанностей теперь супругам инкриминируют попытку преднамеренного убийства четырехлетнего сына.

Следствие установило, Александр Мольченко считал, что Влад не родной сын, поэтому и не кормил его.

Сейчас две старшие дочери Мольченко в интернате. Братик с самой младшей сестренкой в детдоме. Владик, говорят воспитатели, быстро адаптировался в коллективе, хорошо ест и продолжает набирать вес.

Супругам Мольченко вместо пяти годам лишения свободы за невыполнение родительских обязанностей теперь грозит заключение до 15 лет или даже пожизненно. За неоконченное покушение на умышленное убийство своего ребенка.

Ранее суд уже лишил родительских прав супругов Мольченко.

 

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Тег ребенок, голод, Мольченко

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