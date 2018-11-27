Депутаты отзывают свои подписи в поддержку председателя ГАСК Кудрявцева

Народные депутаты массово отзывают свои подписи под обращением к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману якобы в поддержку главы Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля Алексея Кудрявцева, заявляя что их собрали обманом, пишет bigmir.net.

Об этом сообщил на своей официальной странице в Facebook народный депутат Геннадий Ткачук.

"Я свою подпись (как и многие мои коллеги, а другие это сделают, когда разберутся в сути дела, я уверен) – отозвал. Поскольку был и остаюсь последовательным борцом с коррупцией! И те, кто считает "имитацию депутатской поддержки" своей последней надеждой избежать ответственности перед законом – надеюсь в ближайшее время пожалеют о том, что своими недостойными выходками только привлекли к себе внимание еще и депутатского корпуса", – заявил Ткачук.









По его словам, подписи собирались в ночь принятия бюджета якобы на "поддержку реформ" в ГАСК, и он и его коллеги не поняли до конца, что их используют.

"В ту "бюджетную ночь" ко мне подошел мой коллега-депутат (имя которого я не хочу сейчас называть, пусть это останется на его совести) и попросил меня поставить подпись под коллективным письмом "в поддержку реформ" в ГАСК. Позже оказалось, что это было письмо, которое Кудрявцев, уже находясь в то время под пристальным вниманием Генпрокуратуры, выдавал в СМИ за письмо в свою поддержку.

Позднее обращение к премьер-министру 150 депутатов "в поддержку Кудрявцева" было напечатано рядом СМИ и на официальной странице ГАСК.

Напомним, что на прошлой неделе появилось также "обращение застройщиков" в поддержку Алексея Кудрявцева, также опровергнуе "подписавшими", среди которых, кроме известных компаний, оказались также и лица, находящиеся под следствием.