Депутаты разрабатывают законопроект о борьбе с деструктивными сектами

В Комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов работают над законопроектом о деструктивных религиозных организациях. Об этом рассказала ранее попавшая в скандал с высказываниями о "детях низкого качества" глава комитета Галина Третьякова в интервью Hromadske.
По словам народного депутата, речь идет о религиозных организациях, которые работают как финансовые учреждения и забирают средства у людей. Третьякова обратила внимание на то, что у нас, в отличие от США, этот вопрос не урегулирован.
"В Америке это очень мощно обсуждалось, у нас, к сожалению, эти отношения не урегулированы. Под религиозными учреждениями может скрываться финансовое учреждение, которое может забирать у людей их имущество", – пояснила депутат.
Третьякова назвала такие организации "системой с нейролингвистическим программированием".
"Такая проблема есть, когда под религиозной организацией скрывается финансовое учреждение, которое в том числе и с "черными нотариусами" (сотрудничает. – Ред.), которое хочет забрать у человека его имущество, пользуясь тем, что человек в беде. Программированием начинают делать все, чтобы он в эту организацию принес средства. Нужно, чтобы мы им противодействовали", – говорит депутат.
Напомним, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова оказалась в эпицентре скандала после заявления о том, что некоторые украинцы заводят "детей очень низкого качества". Позже нардеп признала, что ее слова о "детях низкого качества" были подобраны неправильно, она считает, что ее просто не поняли.
Вскоре на высказывания Третьяковой отреагировала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она считает, что такие слова являются проявлением дискриминации и недопустимы в украинском обществе. Несмотря на это, Третьякову решили не лишать полномочий.
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