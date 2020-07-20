Депутаты разрабатывают законопроект о борьбе с деструктивными сектами

В Комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов работают над законопроектом о деструктивных религиозных организациях. Об этом рассказала ранее попавшая в скандал с высказываниями о "детях низкого качества" глава комитета Галина Третьякова в интервью Hromadske.

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По словам народного депутата, речь идет о религиозных организациях, которые работают как финансовые учреждения и забирают средства у людей. Третьякова обратила внимание на то, что у нас, в отличие от США, этот вопрос не урегулирован.

"В Америке это очень мощно обсуждалось, у нас, к сожалению, эти отношения не урегулированы. Под религиозными учреждениями может скрываться финансовое учреждение, которое может забирать у людей их имущество", – пояснила депутат.

Третьякова назвала такие организации "системой с нейролингвистическим программированием".

"Такая проблема есть, когда под религиозной организацией скрывается финансовое учреждение, которое в том числе и с "черными нотариусами" (сотрудничает. – Ред.), которое хочет забрать у человека его имущество, пользуясь тем, что человек в беде. Программированием начинают делать все, чтобы он в эту организацию принес средства. Нужно, чтобы мы им противодействовали", – говорит депутат.

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Напомним, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова оказалась в эпицентре скандала после заявления о том, что некоторые украинцы заводят "детей очень низкого качества". Позже нардеп признала, что ее слова о "детях низкого качества" были подобраны неправильно, она считает, что ее просто не поняли.

Видео: Ludmyla Salo/Facebook

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