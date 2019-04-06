Десантники ВСУ получили новые американские парашюты
Американские специалисты обучили украинских инструкторов пользованием новым оборудованием
Для украинских десантников приобрели американские парашютные системы и управляемые системы десантирования военных грузов. В госпредприятии "Спецтехноэксперт", входящее в состав "Укроборонпрома", заявили о выполнении контракта с американской компанией Airborne Systems North America.
Перед тем, как снабдить десантно-штурмовые войска ВСУ новыми парашютами, американские специалисты провели обучение украинских инструкторов по использованию и обслуживанию нового оборудования.
В "Спецтехноэкспорте" напомнили, что в феврале 2019 года представители компании вместе с делегацией ВСУ осуществили рабочий визит в США. После изучения опыта проведения точного десантирования личного состава и грузов американских военных, Командование десантно-штурмовой войск ВСУ подтвердило интерес к расширению сотрудничества с Airborne Systems.
"Мы уже несколько лет тесно сотрудничаем с компанией Airborne Systems и очень довольны их продукцией", – подчеркнул генерал-лейтенант Михаил Забродский.
Как рассказывал 5 марта верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти, США хотят поставить в Украину новое вооружение. Вашингтон остался доволен тем, как украинские военные обучились обращению с американскими противотанковыми ракетными комплексами Javelin.
Напомним, 16 февраля президент США Дональд Трамп подписал пакет законов, который увеличивает помощь Украине до 700 млн долларов. Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году составляет 696 млн долларов.
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