Десантники ВСУ принимают участие в международных учениях: опубликованы фото

Бойцы будут выполнять задачи в составе механизированного батальона Вооруженных сил Румынии















Украинские десантники проводят учения не только в Украине, но и на полигонах НАТО. В Румынии стартовали международные учения Saber Guardian-2019 с участием 16 стран, среди которых и военнослужащие ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, маневры пройдут на одной из военных баз НАТО в Румынии, в которых будут участвовать представители 16 стран: Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Армении, Греции, Грузии, Италии, Литвы, Латвии, Македонии, Германии, Польши, Румынии, США и Украины. Нашу страну там будут представлять сводная ротная тактическая группа 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

Учения продлятся более двух недель в несколько этапов и на разных участках военного полигона.

Первым этапом для украинских десантников будет планирование будущих действий на следующие этапы маневров, отработка боевых приказов по стандартам НАТО, проведение разведки командиром участков полигона и постановки задач личному составу на следующий день учений.

Стоит отметить, что украинские десантники будут выполнять задачи в составе механизированного батальона Вооруженных сил Румынии при поддержке инструкторов Международного центра миротворчества и безопасности на территории Международного учебного центра в с. Чинко (Румыния).

Напомним, в начале мая в Украину прибыли американские десантники. Военных США из 101-й воздушно-десантной дивизии прибыло больше сотни. Они сменили своих коллег из 278-го бронекавалерийских полка Национальной гвардии США, которые находились во Львовской области с лета 2018 года.

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