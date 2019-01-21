Десантников подняли по тревоге для отражения "прорыва врага": появилось видео
Украинские воины на восьми вертолетах совершил марш к району боевой операции
Военнослужащие Десантно-штурмовых войск из состава Объединенных сил были подняты по тревоге в рамках учений по обороне азовского побережья от прорыва условного врага. Об этом сообщает штаб ООС.
Подразделение Десантно-штурмовых войск было поднято по тревоге и под прикрытием звена ударных вертолетов совершило перемещение восемью транспортно-боевыми вертолетами на один из флангов обороны.
"Военные выполнили задание по захвату выгодного рубежа, остановили противника, пытавшегося прорваться в глубину обороны наших войск, и в дальнейшем совершили его полное уничтожение. По временным показателям, согласованным действиям и результатам огневого поражения подразделение десантников показало, что готово выполнять задачи по назначению", – говорится в сообщении.
Напомним, недавно на Донбассе пограничников подняли по тревоге для "уничтожения вражеского десанта". Бойцы пограничного отряда совершили марш на десятки километров в район боевой задачи и достойно встретили "врага".
Летом ВСУ уничтожили "вражеский десант" на Азове. Украинские военные из разных видов войск нанесли "непоправимый урон" условному противнику, "атаковавшему" с моря. Помимо десантников в маневрах принимали участие и артиллеристы.
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