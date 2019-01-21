Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,98
31,9
УКР
Главная   Последние новости Украины

Десантников подняли по тревоге для отражения "прорыва врага": появилось видео

Сегодня, 10:38

Украинские воины на восьми вертолетах совершил марш к району боевой операции

Скриншот
Скриншот.
Десантников подняли по тревоге для отражения "прорыва врага": появилось видео //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/584/228/5c4584228abda.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/584/228/5c4584228abda.jpg Украина Украинские воины на восьми вертолетах совершил марш к району боевой операции

Военнослужащие Десантно-штурмовых войск из состава Объединенных сил были подняты по тревоге в рамках учений по обороне азовского побережья от прорыва условного врага. Об этом сообщает штаб ООС.

Подразделение Десантно-штурмовых войск было поднято по тревоге и под прикрытием звена ударных вертолетов совершило перемещение восемью транспортно-боевыми вертолетами на один из флангов обороны.

"Военные выполнили задание по захвату выгодного рубежа, остановили противника, пытавшегося прорваться в глубину обороны наших войск, и в дальнейшем совершили его полное уничтожение. По временным показателям, согласованным действиям и результатам огневого поражения подразделение десантников показало, что готово выполнять задачи по назначению", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно на Донбассе пограничников подняли по тревоге для "уничтожения вражеского десанта". Бойцы пограничного отряда совершили марш на десятки километров в район боевой задачи и достойно встретили "врага".

Летом ВСУ уничтожили "вражеский десант" на Азове. Украинские военные из разных видов войск нанесли "непоправимый урон" условному противнику, "атаковавшему" с моря. Помимо десантников в маневрах принимали участие и артиллеристы.

Донбасс, ВСУ, учения, десантники

Вы сейчас просматриваете новость " Десантников подняли по тревоге для отражения "прорыва врага": появилось видео". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери

Сегодня, 07:18

В ходе боевых действий ранения получил украинский военный

Главарей "Л/ДНР" лишают кормушки: российские кураторы хотят управлять железной дорогой Донбасса

Сегодня, 05:00

В кого-то в РФ родилась «светлая мысль» объединить железки «независимых республик»

"Есть что скрывать": на Донбассе боевики в очередной раз "заглушили" беспилотник ОБСЕ

Вчера, 13:35

Инцидент произошел недалеко от города Иловайск

Донецкий аэропорт им. Прокофьева: рождение и смерть в снимках из космоса

Вчера, 12:53

ДАП за свою очень короткую и трагическую историю успел стать знаменитым дважды

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы